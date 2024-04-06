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    Кино

    Андрей Кончаловский снимет документальный цикл о Дальнем Востоке и о том, почему Россия без него — не Россия

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    51 комментарий

    Режиссер Андрей Кончаловский, снявший многие картины, снискавшие успех на мировых кинофестивалях («Сибириада», «Рай», «Грех», «Дорогие товарищи!», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»), займется документальным циклом о Дальнем Востоке. Об этом сообщается 6 апреля на официальной странице режиссера в сети «ВКонтакте». Там говорится, что цикл «Край. Дальний Восток» станет масштабным исследованием жизни дальневосточных регионов России.

    Одним из партнеров проекта выступит правительство Хабаровского края, о чем режиссер договорился на встрече с его губернатором.

    «В 16 сериях Андрей Кончаловский расскажет о строительстве дорог и железнодорожных артерий, развитии портов и логистических центров, разработке месторождений и создании новейших производственных предприятий, преображении городов, возникновении научных центров и культурных институций, повышении привлекательности Дальнего Востока для туристов, — рассказал Михаил Дегтярев, добавив, что в своем проекте Кончаловский объясняет, почему без Дальнего Востока Россия не будет Россией. — Творческая группа режиссера совершит масштабное путешествие по дальневосточным регионам и поведает о нашей национальной культуре, которую мы бережно храним».

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    Комментарии 51

    Гость06 Апр 2024 в 15:38
    Какой же бред несёт этот Кокаловский!
    +0−1
    Гость06 Апр 2024 в 15:19
    “Дерсу Узала» - фильм великого Акиры Куросавы
    +1−0
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