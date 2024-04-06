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    Выпивший житель Сланцев обнес часовню Серафима Саровского, угрожая ножом

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    Пригоршню серебряных цепочек утащил житель Сланцев с прилавка часовни Серафима Саровского. Преступника быстро задержали от забрали похищенное. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.

    Накануне днем в полицию позвонил пенсионер. Он рассказал, что во втором часу в часовню Серафима Саровского на улице Кирова зашел неизвестный. Достав нож, он потребовал украшения с витрины церковной лавки. Получив необходимое, мужчина убежал.

    Спустя пару часов на улице Чкалова в Сланцах был задержан 47-летний пьяный местный житель по имени Николай. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант помещен в ИВС. У подозреваемого изъяли 11 серебряных цепочек.

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