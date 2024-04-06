В ТРК на Стачек подросток устроил поножовщину и ранил семиклассницу

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, который произошел между подростками на фудкорте ТРК «Континент» в Кировском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 6 апреля, в ходе ссоры пострадала девочка, ее ранили ножом в бедро.



Накануне полицию и скорую помощь вызвали в ТК «Фиолент» на Ленинском проспекте. На месте была истекающая кровью 13-летняя ученица седьмого класса. Она рассказала, что была на фудкорте в «Континенте» на проспекте Стачек вместе со своими друзьями. В какой-то момент между ними и подростками за соседним столиком произошла словесная перепалка, в ходе которой 17-летний юноша ударил школьницу ножом в правое бедро и скрылся. Девочка с друзьями дошли до «Фиолента», куда вызвали экстренные службы.

