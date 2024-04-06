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    В ТРК на Стачек подросток устроил поножовщину и ранил семиклассницу

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    20 комментариев

    Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, который произошел между подростками на фудкорте ТРК «Континент» в Кировском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 6 апреля, в ходе ссоры пострадала девочка, ее ранили ножом в бедро.

    Накануне полицию и скорую помощь вызвали в ТК «Фиолент» на Ленинском проспекте. На месте была истекающая кровью 13-летняя ученица седьмого класса. Она рассказала, что была на фудкорте в «Континенте» на проспекте Стачек вместе со своими друзьями. В какой-то момент между ними и подростками за соседним столиком произошла словесная перепалка, в ходе которой 17-летний юноша ударил школьницу ножом в правое бедро и скрылся. Девочка с друзьями дошли до «Фиолента», куда вызвали экстренные службы.

    Потерпевшую доставили в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи. Юношу, который ее ранил, полицейские дома не застали, но поговорили с его родителями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ПоножовщинаПроспект Стачек
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    Комментарии 20

    mol4un06 Апр 2024 в 11:53
    Как хорошо, что лихие девяностые закончились! Наш гениальный геостратег навёл порядок на улицах! Теперь у нас стабильность и духовные скрепы! Горжусь страной!
    +1−0
    Zet06 Апр 2024 в 11:26
    А зачем с раной из Континента в Фиолент перемещаться?
    +3−0
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