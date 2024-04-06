Под окнами дома в Кудрово нашли труп юноши, рядом — машину с вмятиной

Учащийся одного из петербургских колледжей погиб во Всеволожском районе. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 6 апреля, его тело нашли под окнами одного из домов на Европейском проспекте.



О трупе в ночь на субботу полиции сообщил неизвестный. Приехавшая следственно-оперативная группа нашла мертвым 16-летнего первокурсника петербургского колледжа, рядом стоял автомобиль «Киа» с помятым верхом. Перед гибелью учащийся находился на общем балконе 13 этажа.



Оперативники выяснили, что юноша был замкнутым и не имел друзей, в последнее время пребывал в депрессивном состоянии. Из квартиры, где жил покойный, были изъяты мобильный телефон, системный блок и другие личные вещи. Проводится проверка.

