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    Под окнами дома в Кудрово нашли труп юноши, рядом — машину с вмятиной

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    7 комментариев

    Учащийся одного из петербургских колледжей погиб во Всеволожском районе. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 6 апреля, его тело нашли под окнами одного из домов на Европейском проспекте.

    О трупе в ночь на субботу полиции сообщил неизвестный. Приехавшая следственно-оперативная группа нашла мертвым 16-летнего первокурсника петербургского колледжа, рядом стоял автомобиль «Киа» с помятым верхом. Перед гибелью учащийся находился на общем балконе 13 этажа.

    Оперативники выяснили, что юноша был замкнутым и не имел друзей, в последнее время пребывал в депрессивном состоянии. Из квартиры, где жил покойный, были изъяты мобильный телефон, системный блок и другие личные вещи. Проводится проверка.

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    Комментарии 7

    26592706606 Апр 2024 в 11:39
    Чуть лишь не каждый день дети и молодёжь самовыпиливаются. Что происходит?
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 10:54
    Почему -то вспомнился термин "депрессивный район", которым ещё лет 20 назад пользовались застройщики, чтобы снести дореволюционные или советские постройки для возведения своих "шедевров" архитектуры.
    +3−0
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