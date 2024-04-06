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    Посол РФ в Финляндии: возвращение к прежнему сотрудничеству уже невозможно

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    12 комментариев

    Москва и Хельсинки не вернуться к прежнему форму сотрудничества — Финляндия стала частью военного блока НАТО. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, передает в субботу, 6 апреля, ТАСС.

    Дипломат считает, что связи между странами-соседями рано или поздно начнут восстанавливаться, но произойдет это «не так скоро, как хотелось бы». Кузнецов добавил, что положения дел в этом вопросе будет зависеть не столько от Хельсинки, а от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией.

    «В любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия — член агрессивного военного блока», — поделился посол РФ в Финляндии.

    Демонтаж отношений, отметил дипломат, стал результатом односторонних действий финских властей. «Усилиями политического руководства Финляндии взаимодействие с Россией практически полностью разрушено. Сохраняются лишь рабочие контакты по линии МИД и посольств наших стран», — сказал он,

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    Комментарии 12

    Гость06 Апр 2024 в 01:48
    Плевать ему на страну как и всем остальным посольствам, давно известно что это самые неприступные посольства для граждан собственной страны в мире.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 01:09
    Данила Фёдоров уже устал нас развлекать, много опечаток и несовпадений падежей но, я бы его поблагодарил за его стойкость и Мужество!..) Что касается "сотрудничества".., даже и не знаю что тут сказать, Господи..) - Ну, ляпни чего-нибудь! - Господи, с этими "людьми" не то чтобы снаружи, изнутри нельзя никаких дел иметь! - Куда же им податься?..) - Ну, вот, Сам видишь, когда спрашиваешь..) - Но, погоди, утверждал ты, что хуже 1917--ого будет? - Не-не, я утверждал, что 90-е - лёгкой прогулкой покажутся! - Настаиваешь на этом? - Господи, ещё не готов решать такие я вопросы! - Ну.., где-то же уже рядом ты?..) - Ок, прикинь, что такое Военное Положение! - Считаешь, что это.. - Нет, ничего я не считаю, это - Очевидно! - Но, вы же - не Африка! - Формально, да, не Африка, фактически - ну признай этот Факт! Причём, заметь, я - Оптимист, не нагнетаю я!..) - Что же делать? - Господи, Сражаться!..) - Сколько Дивизий у Папы Римского?..) - Понятия не имею, знаю лишь, что 4-ре Украинских Фронта, из 8
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