Посол РФ в Финляндии: возвращение к прежнему сотрудничеству уже невозможно

Москва и Хельсинки не вернуться к прежнему форму сотрудничества — Финляндия стала частью военного блока НАТО. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, передает в субботу, 6 апреля, ТАСС.

Дипломат считает, что связи между странами-соседями рано или поздно начнут восстанавливаться, но произойдет это «не так скоро, как хотелось бы». Кузнецов добавил, что положения дел в этом вопросе будет зависеть не столько от Хельсинки, а от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией.



«В любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия — член агрессивного военного блока», — поделился посол РФ в Финляндии.

