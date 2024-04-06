    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    756мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    Реакция. Стальные пикеты против самокатов и страстотерпец Минюста — в радикальных комментариях читателей «Фонтанки»

    2226
    8 комментариев

    Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов. Доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков пошел по статье и был уволен за аватарку с трезубцем на фоне украинского флага и антивоенное высказывание. В Петербурге электросамокаты снова начали травмировать пешеходов. К «Реакции» возникли претензии читателей, которые не привыкли смотреть.

    Эти темы вы комментировали активно и местами бессовестно. А ваши замечания и предложения обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость06 Апр 2024 в 12:17
    Ура!! Обожаю дуэт Венеры и Александра.
    +1−0
    triton197706 Апр 2024 в 11:54
    Хорошее "редакционное обсуждение", хотя тематически не самое простое))
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close