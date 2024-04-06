Реакция. Стальные пикеты против самокатов и страстотерпец Минюста — в радикальных комментариях читателей «Фонтанки»

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов. Доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков пошел по статье и был уволен за аватарку с трезубцем на фоне украинского флага и антивоенное высказывание. В Петербурге электросамокаты снова начали травмировать пешеходов. К «Реакции» возникли претензии читателей, которые не привыкли смотреть.
Эти темы вы комментировали активно и местами бессовестно. А ваши замечания и предложения обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.