«Чтобы избежать серьёзных осложнений». Насте из Ленобласти нужна помощь

У Насти сколиоз третьей степени. Это последствия редкого неврологического заболевания. Из-за сильной деформации позвоночника возникает давление на внутренние органы и спинной мозг. Врачи рекомендуют в самое ближайшее время начать носить индивидуальные ортопедические корсеты, чтобы избежать серьёзных последствий. Но за госсчёт их получить нельзя.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Настя Вайнонен, 12 лет.
Сколиоз 3-й степени.
Требуются два ортопедических корсета. Не хватает 108 050 ₽.
«В два года дочку госпитализировали с гнойным менингитом. При выписке сделали МРТ и выявили кисту — заполненную жидкостью полость в спинном мозге на уровне грудного отдела позвоночника. После дополнительного обследования Насте диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое проявляется в отклонении мозгового ствола от нормального положения. У дочки болела голова, нарушилась координация.
Лекарства помогали, и с возрастом эти симптомы почти исчезли. Но появилась другая беда: начал искривляться позвоночник. Летом прошлого года Насте диагностировали сколиоз 2-й степени, а сейчас — уже 3-й. Дочка быстро устает, жалуется на боли в спине. При такой деформации позвоночника возникает давление на внутренние органы и спинной мозг.
Чтобы избежать серьёзных осложнений, врачи рекомендовали ношение ортопедического корсета. Его изготавливают индивидуально из медицинского термопластика и меняют по мере роста ребёнка. Внутри корсета находятся поролоновые прокладки, точечно воздействующие на искривленные участки позвоночника. Но получить корсет за госсчёт нельзя, а мне нужную сумму не собрать, я одна воспитываю двоих детей. Прошу, помогите!» Светлана Скомаровская, Ленинградская область, Никольское.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федеральный научно-образовательный центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Насти прогрессирующий юношеский идиопатический сколиоз 3-й степени. Девочке необходимо в максимально короткие сроки начать носить функционально-корригирующий корсет Шено и заменить его через полгода».
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.
Контакты для оказания помощи:
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».