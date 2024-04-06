«Чтобы избежать серьёзных осложнений». Насте из Ленобласти нужна помощь

У Насти сколиоз третьей степени. Это последствия редкого неврологического заболевания. Из-за сильной деформации позвоночника возникает давление на внутренние органы и спинной мозг. Врачи рекомендуют в самое ближайшее время начать носить индивидуальные ортопедические корсеты, чтобы избежать серьёзных последствий. Но за госсчёт их получить нельзя.

«В два года дочку госпитализировали с гнойным менингитом. При выписке сделали МРТ и выявили кисту — заполненную жидкостью полость в спинном мозге на уровне грудного отдела позвоночника. После дополнительного обследования Насте диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое проявляется в отклонении мозгового ствола от нормального положения. У дочки болела голова, нарушилась координация.

Лекарства помогали, и с возрастом эти симптомы почти исчезли. Но появилась другая беда: начал искривляться позвоночник. Летом прошлого года Насте диагностировали сколиоз 2-й степени, а сейчас — уже 3-й. Дочка быстро устает, жалуется на боли в спине. При такой деформации позвоночника возникает давление на внутренние органы и спинной мозг.



Чтобы избежать серьёзных осложнений, врачи рекомендовали ношение ортопедического корсета. Его изготавливают индивидуально из медицинского термопластика и меняют по мере роста ребёнка. Внутри корсета находятся поролоновые прокладки, точечно воздействующие на искривленные участки позвоночника. Но получить корсет за госсчёт нельзя, а мне нужную сумму не собрать, я одна воспитываю двоих детей. Прошу, помогите!» Светлана Скомаровская, Ленинградская область, Никольское.

