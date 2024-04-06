Всё это время вы неправильно ее готовили. Как сделать идеальную глазунью

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Казалось бы: что может быть проще, чем сделать глазунью? На деле всё не так однозначно. Не сомневаемся, что вы прекрасно умеете готовить это блюдо на завтрак. Но уверены: существуют секреты, которые даже опытная хозяйка возьмет на заметку.

Как приготовить идеальную яичницу Для начала нужно подготовить все ингредиенты. Тремя правилами, которые важно соблюдать на этом этапе, поделились наши коллеги из WDay.ru.

Яйца тщательно вымойте и дайте им немного полежать при комнатной температуре. К сожалению, приготовить вкусную и красивую яичницу из холодных яиц не получится. Кстати, вы помните, что хранить яйца в холодильнике — вчерашний день? Есть мнение, что идеальной может быть лишь яичница из одного яйца, поджаренная на сковороде диаметром 16 сантиметров. Впрочем, соблюдать это жесткое правило необязательно. Главное — чтобы сковорода была либо тяжелой (чугунной), либо со специальным антипригарным покрытием. Не стоит жарить яйца на сале или беконе. В этом случае белок получится грязным из-за поджаристых кусочков жира. Выбирайте лучше масло. Яичница на оливковом обладает приятным, немного травянистым ароматом и чистым белком. Сливочное масло также подходит для яичницы. Кто-то предпочитает сочетать его с подсолнечным.

Как пожарить самую красивую глазунью

Вот каким способом приготовления яиц поделилась шеф-повар Анна Тараканова.

Вылейте подсолнечное масло на холодную сковороду, добавьте немного соли. Затем разбейте одно яйцо и аккуратно вылейте на сковороду сначала белок и только после этого — желток. Проделайте то же самое с остальными яйцами. Теперь пальцами переместите желтки в середину белка.



После этого включите плиту и держите на сковороде яйца до их готовности. Важно: блюдо лучше готовить на среднем огне — в этом случае у яичницы не будет черной корочки.

— Для чего отделять белок от желтка? Для того, чтобы была ровная поверхность белка, — объяснила Анна Тараканова.

В этом случае белок, во-первых, прожарится равномерно, а во-вторых, будет выглядеть очень эстетично. Как разнообразить завтрак. Два необычных рецепта с яйцами Яичница с кунжутом, сыром и сладким перцем Шеф-повар Илья Лазерсон рекомендует готовить яичницу, добавив в нее три интересных ингредиента.

Высыпьте кунжут вдоль бортиков холодной сковороды, оставляя ее центр пустым, чтобы из зерен получилась окружность. Затем нарежьте кубиками немного сладкого перца и распределите его по окружности — смело кладите кусочки на кунжут. Немного кубиков положите в центр сковороды. Теперь натрите сыр (выбирайте тот, который хорошо плавится,— например, моцареллу) и также выложите его по окружности.



Поставьте сковороду с кунжутом, перцем и сыром на плиту и включите ее. В центр налейте немного подсолнечного масла. Затем разбейте яйца и также поместите их в центр. Ждите, пока яичница приготовится. Плиту лучше оставьте на средней мощности, чтобы яйца не пригорели.



Когда глазунья будет почти готова, аккуратно подверните бортики внутрь с помощью лопатки. После этого яйца можно выкладывать на тарелку. Перед подачей посыпьте яичницу приправами и зеленью по вкусу. Корейские сэндвичи с яйцом, ветчиной и сыром В Корее и Японии популярно блюдо, которое представляет собой сэндвич с ветчиной и сыром, украшенный яйцом.

Возьмите два ломтика тостового хлеба. Положите на один сыр (кусок должен быть очень тонким), пару тонких слайсов ветчины, затем еще раз сыр. Прижмите середину второго куска хлеба чашкой с круглым дном, чтобы сделать углубление. Затем положите этот кусок хлеба на первый.

Нанесите на верхнюю часть получившегося сэндвича 1 столовую ложку майонеза и равномерно смажьте соусом хлеб. После чего разбейте яйцо и выложите его в углубление. Посолите и поперчите. Натрите на терке немного моцареллы и выложите ее на сэндвич вокруг хлеба. Сделайте зубочисткой несколько отверстий в желтке.

Если вам нравятся кулинарные эксперименты, попробуйте другую вариацию сэндвича. Первая часть приготовления — аналогичная. Вам нужно взять пару ломтиков хлеба, сделать на одном из них углубление, на другой — положить сыр и ветчину, а затем их соединить.



Но на этот раз смажьте сэндвич не майонезом, а сливочным маслом. Затем нанесите сверху примерно ⅔ чайной ложки измельченного чеснока. Добавьте одну столовую ложку меда. Теперь положите в середину яйцо и высыпьте по краям тертый сыр моцарелла. Не забудьте проткнуть желток зубочисткой.

