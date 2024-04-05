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    Беглов: в Петербурге усилили контроль безопасности в местах массового пребывания людей

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    11 комментариев

    В Санкт-Петербурге усилили контроль безопасности в местах массового пребывания людей. Об этом в пятницу, 5 апреля, заявил губернатор Александр Беглов после внеочередного заседания антитеррористической комиссии города и оперативного штаба.

    «Глава государства поставил задачу вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания. Мы принимаем дополнительные меры защиты», — отметил Александр Беглов.

    Как говорится в сообщении Смольного, введен постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, ТРЦ, школ, больниц, вузов и театров.

    Также усилен контроль безопасности на объектах здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, энергетики, социальной инфраструктуры, спорта, культуры и религиозной жизни.

    «Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей общей работе по противодействию терроризму», — отметил глава города.

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    Александр БегловБезопаность
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    Комментарии 11

    сVоих не бросаем05 Апр 2024 в 23:37
    отдать должное, войдёт в историю, в словаре будет объяснение что такое бегловища-бардак, безобразия, тупость, подхалимство
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 23:25
    Рынки на ящиках перед метро тоже усилили взятками?
    +0−0
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