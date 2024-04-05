Беглов: в Петербурге усилили контроль безопасности в местах массового пребывания людей

В Санкт-Петербурге усилили контроль безопасности в местах массового пребывания людей. Об этом в пятницу, 5 апреля, заявил губернатор Александр Беглов после внеочередного заседания антитеррористической комиссии города и оперативного штаба.

«Глава государства поставил задачу вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания. Мы принимаем дополнительные меры защиты», — отметил Александр Беглов.



Как говорится в сообщении Смольного, введен постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, ТРЦ, школ, больниц, вузов и театров.