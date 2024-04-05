Глава «Газпром нефти» Дюков оценил цену на нефть и дал прогноз

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

«В диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель — такой, скорее всего, будет цена в этом году», — ответил Дюков на вопрос о прогнозе цен на нефть на предстоящий год.



Однако ситуация, продолжил глава «Газпром нефти», будет зависеть от большого количества факторов. На мировой рынок нефти влияет ситуация на Ближнем Востоке, но он сбалансирован.

«Рынок нефти на сегодня сбалансирован. Непростая геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, безусловно, оказывает некоторое влияние на цены», — поделился глава предприятия.

