В Петербурге снова пошел снег. Лыжникам приготовиться

Снегопад, обещанный главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым, начался вечером 5 апреля. Вероятно, это последние признаки зимы в городе.
Атмосферный фронт подобрался к городу около семи часов вечера. Судя по сообщениям читателей «Фонтанки», метет почти везде. По данным карты осадков от «Яндекса», в ближайшие пару часов снег не прекратится, хоть местами он и больше похож на дождь. По данным «Гидрометцентра», на половину восьмого вечера в Петербурге почти +1.
По данным синоптиков, это последний снегопад, если обойдется без сюрпризов в мае. Уже в субботу, 6 апреля, начнется потепление, а в воскресенье погода станет по-настоящему весенней. Александр Колесов отмечает, что самое время закрывать лыжный сезон, снега в лесу еще достаточно.
Впрочем, дурная погода не для всех помеха. Например, наблюдательный читатель прислал видео от городской консерватории, от которой рабочие уезжают вдвоем на одном электросамокате — не делайте так, это опасно и противоречит правилам кикшеринговых сервисов.
читатель «Фонтанки» Валерий
6 апреля по прогнозу ожидается до +6, переменная облачность. Днем осадки возможны в виде дождя.