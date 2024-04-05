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    В Петербурге снова пошел снег. Лыжникам приготовиться

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    7 комментариев
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Снегопад, обещанный главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым, начался вечером 5 апреля. Вероятно, это последние признаки зимы в городе.

    Атмосферный фронт подобрался к городу около семи часов вечера. Судя по сообщениям читателей «Фонтанки», метет почти везде. По данным карты осадков от «Яндекса», в ближайшие пару часов снег не прекратится, хоть местами он и больше похож на дождь. По данным «Гидрометцентра», на половину восьмого вечера в Петербурге почти +1.

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    По данным синоптиков, это последний снегопад, если обойдется без сюрпризов в мае. Уже в субботу, 6 апреля, начнется потепление, а в воскресенье погода станет по-настоящему весенней. Александр Колесов отмечает, что самое время закрывать лыжный сезон, снега в лесу еще достаточно.

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    Впрочем, дурная погода не для всех помеха. Например, наблюдательный читатель прислал видео от городской консерватории, от которой рабочие уезжают вдвоем на одном электросамокате — не делайте так, это опасно и противоречит правилам кикшеринговых сервисов.

    читатель «Фонтанки» Валерий

    6 апреля по прогнозу ожидается до +6, переменная облачность. Днем осадки возможны в виде дождя.

    Фото: видовые камеры «Фонтанки»

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    Комментарии 7

    28134544705 Апр 2024 в 20:52
    Какие лыжи? Завтра уже поплывём. Надо ласты доставать
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:46
    "обещанный главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым" - вы не в тренде!
    Надо писать: "россиянам раскрыли, что...", "петербуржцам рассказали..." - ссылка на имя и фамилию совершенно недопустимы! )))

    - Россиянам раскрыли, что сегодня в 8 вечера будет произведен снегопад. Каковы его злодейские цели по дестабилизации обстановки в северной столице?
    +0−0
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