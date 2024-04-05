Замглавы Leonardo подозревается в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ. Он задержан

Игорь Ройтман, с 2008 года занимающий должность заместителя гендиректора «Сирены-Трэвел» по IT и производству, был задержан 5 апреля. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.



Из карточки, появившейся в базе Хорошевского районного суда Москвы, следует, что Ройтман задержан по ст. 274.1, ч. 5, УК РФ, подразумевающей неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное предусмотренное наказание за правонарушение — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В качестве меры пресечения для Ройтмана и другого замглавы по IT в компании «Сирена-Трэвел», Александра Кальчука, суд избрал запрет определенных действий на два месяца.