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    Замглавы Leonardo подозревается в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ. Он задержан

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    13 комментариев

    Игорь Ройтман, с 2008 года занимающий должность заместителя гендиректора «Сирены-Трэвел» по IT и производству, был задержан 5 апреля. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

    Из карточки, появившейся в базе Хорошевского районного суда Москвы, следует, что Ройтман задержан по ст. 274.1, ч. 5, УК РФ, подразумевающей неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное предусмотренное наказание за правонарушение — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В качестве меры пресечения для Ройтмана и другого замглавы по IT в компании «Сирена-Трэвел», Александра Кальчука, суд избрал запрет определенных действий на два месяца.

    Обыски в московском офисе разработчика российской системы авиабронирования Leonardo «Сирена-Трэвел» начались 3 апреля. Они могут быть связаны, предположительно, с хакерской атакой на Leonardo 28 сентября 2023 года. Источники «Коммерсанта» утверждают, что расследованием кибератаки занимается Центр информационной безопасности ФСБ, а в офисе компании «изучалась техника для установления возможных уязвимостей».

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    LeonardoСирена-ТрэвэлИгорь Ройтман
    ЛАЙК15
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 13

    Гость05 Апр 2024 в 20:58
    "в офисе компании «изучалась техника для установления возможных уязвимостей»" - вроде как IT службы и должны этим заниматься, изучать уязвимости системы при её разработке и тестировании, имитировать хакерскую атаку, чтобы выявлять и закрывать. Разумеется, "воздействие" в этом случае будет, только не разрушающее. IT специалисты - те же хакеры, только "в мирных целях". Не ясно, что там на самом деле произошло, заметка ничего не раскрывает.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:44
    Непонятно: кибератака украинская, а почему задержали россиянина? Строить предположения можно, но лучше пояснить.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:39
    И не просто сажать!
    +0−0
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