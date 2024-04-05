Четверо подростков в Казани нашли запрещенное. Результатом стала трагедия

Три подростка оказались в реанимации одной из казанских больниц после того, как попробовали найденные наркотики. Четвертый школьник умер.

О гибели ребенка и возбуждении дела о неосторожной смерти сообщает 5 апреля «Вечерняя Казань» со ссылкой на СК региона. Пока что устанавливаются дополнительные обстоятельства, но уже ясно, что дети нашли запрещенное вещество на заброшенной стройке. Что именно это был за наркотик, покажет экспертиза.

Еще трое подростков в больнице с отравлениями. Их возраст пока не раскрывается.