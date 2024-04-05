Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали после мощного землетрясения в США

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории США в штате Нью-Джерси в пятницу, 5 апреля. Генконсульство РФ в Нью-Йорке провело эвакуацию посетителей диппредставительства, передает ТАСС.



Как рассказал в беседе с агентством генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, «посетителей временно эвакуировали», обращений россиян в связи с землетрясением пока не поступало. Экстренное оповещение также прервало заседание Совбеза ООН в штаб-квартире организации, когда там выступал постпред России Василий Небензя.

Власти Нью-Йорка призвали граждан не покидать свои дома. Подземные толчки ощущались на Манхэттене и в Бронксе.