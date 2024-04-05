Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали после мощного землетрясения в США

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории США в штате Нью-Джерси в пятницу, 5 апреля. Генконсульство РФ в Нью-Йорке провело эвакуацию посетителей диппредставительства, передает ТАСС.
Как рассказал в беседе с агентством генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, «посетителей временно эвакуировали», обращений россиян в связи с землетрясением пока не поступало. Экстренное оповещение также прервало заседание Совбеза ООН в штаб-квартире организации, когда там выступал постпред России Василий Небензя.
Власти Нью-Йорка призвали граждан не покидать свои дома. Подземные толчки ощущались на Манхэттене и в Бронксе.
По оценкам американской геологической службы, очаг залегал на глубине 1 км.
В настоящее время оцениваются возможные последствия, информация о пострадавших не приводится.
О землетрясении в штате Нью-Джерси проинформирован президент США Джо Байден, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.
«Президенту доложили о землетрясении с эпицентром в Нью-Джерси, он находится на связи с командой, отслеживающей возможные последствия», — цитирует агентство текст сообщения.
Еще одно землетрясение накануне было зафиксировано рядом с Фукусимой в Японии. В результате подземных толчков на некоторых участках железной дороги приходилось останавливать движение поездов, но жертв и разрушений нет.