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    В сквере на набережной Фонтанки к осени восстановят фонтан

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    1 комментарий

    В сквере на набережной реки Фонтанки началась реконструкция фонтана — его планирует восстановить к осени 2024 года.

    Фонтан был запущен в сквере у дома № 160 на набережной Фонтанки в 1999 году, но с тех пор успел прийти в плачевное состояние. Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, когда его передали петербургскому Водоканалу, то он был в аварийном состоянии: чаша разрушена, гидроизоляция нарушена, а инженерных коммуникаций и вовсе нет.

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    В этом году в ходе реконструкции планируется демонтировать старую чашу, заменив ее на новую из серого гранита, установить технологическую камеру управления, смонтировать насосное оборудование и установить светильники для подсветки воды. Также будут проложены новые инженерные сети и восстановлено благоустройство сквера.

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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 19:54
    Как-раз к зиме. А весной все по-новой
    +0−0
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