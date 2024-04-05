В сквере на набережной Фонтанки к осени восстановят фонтан

В сквере на набережной реки Фонтанки началась реконструкция фонтана — его планирует восстановить к осени 2024 года.
Фонтан был запущен в сквере у дома № 160 на набережной Фонтанки в 1999 году, но с тех пор успел прийти в плачевное состояние. Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, когда его передали петербургскому Водоканалу, то он был в аварийном состоянии: чаша разрушена, гидроизоляция нарушена, а инженерных коммуникаций и вовсе нет.
В этом году в ходе реконструкции планируется демонтировать старую чашу, заменив ее на новую из серого гранита, установить технологическую камеру управления, смонтировать насосное оборудование и установить светильники для подсветки воды. Также будут проложены новые инженерные сети и восстановлено благоустройство сквера.