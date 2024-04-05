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    Труба или дерево? Показываем, как пытались «впихнуть невпихуемое» на Астраханской

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    3 комментария

    «Двое из ларца» на Астраханской 8 минут гнули дерево, чтобы вывезти из двора старую трубу. Спойлер: у них все получилось, но как это было, посмотреть точно стоит.

    Читатель «Фонтанки» Илья Шевченко

    Девятиминутное видео прислал нам читатель, и мы не жалеем ни об одной потраченной на просмотр минуте (для экономии вашего времени мы его ускорили). Как рассказал телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» автор видео Илья, погрузчик месил землю у входа в старое бомбоубежище.

    «Почему нельзя было по другой улице спокойно везти?» — негодует Илья.

    Мы посмотрели на карту: выезда с территории дома № 26 действительно два — на Астраханскую и на Оренбургскую. Рабочие вывозят на Астраханскую, хотя выезд на Оренбургскую как будто бы пошире, но не очень. К тому же дальнейший выезд с Оренбургской на более широкую магистраль проблематичнее, чем тот же выезд с Астраханской.

    Неясно, конечно, почему старую трубу для более удобной транспортировки не распилили. Вместо этого рабочие несколько минут гнули дерево. По нашей информации, на Астраханской, 26А, проводят ремонт сетей, из-за чего ограничили одну полосу движения. Начали сегодня, закончат 9 апреля.

    А еще во дворе, откуда вывозят трубу, находится граффити «Ежик в тумане». Этот факт приводим для пущего антуража.

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    Комментарии 3

    kukuruzza05 Апр 2024 в 20:12
    «Ах ты милая моя Трубадурочка»..
    У прораба исхудала фигурочка?
    +1−0
    сVоих не бросаем05 Апр 2024 в 19:48
    стоя и в гамаке только так
    +0−0
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