Труба или дерево? Показываем, как пытались «впихнуть невпихуемое» на Астраханской

«Двое из ларца» на Астраханской 8 минут гнули дерево, чтобы вывезти из двора старую трубу. Спойлер: у них все получилось, но как это было, посмотреть точно стоит.

Читатель «Фонтанки» Илья Шевченко

Девятиминутное видео прислал нам читатель, и мы не жалеем ни об одной потраченной на просмотр минуте (для экономии вашего времени мы его ускорили). Как рассказал телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» автор видео Илья, погрузчик месил землю у входа в старое бомбоубежище.



«Почему нельзя было по другой улице спокойно везти?» — негодует Илья.



Мы посмотрели на карту: выезда с территории дома № 26 действительно два — на Астраханскую и на Оренбургскую. Рабочие вывозят на Астраханскую, хотя выезд на Оренбургскую как будто бы пошире, но не очень. К тому же дальнейший выезд с Оренбургской на более широкую магистраль проблематичнее, чем тот же выезд с Астраханской.



Неясно, конечно, почему старую трубу для более удобной транспортировки не распилили. Вместо этого рабочие несколько минут гнули дерево. По нашей информации, на Астраханской, 26А, проводят ремонт сетей, из-за чего ограничили одну полосу движения. Начали сегодня, закончат 9 апреля.

