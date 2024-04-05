Петербуржец получил 9 лет за покушение на убийство подруги, которое не помнит

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима жителя Купчино, обвиняемого в покушении на убийство. Сергей Вонсович не помнит, как душил подругу, и уверяет, что падала она по собственному желанию.



О приговоре 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Суд признал Вонсовича виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы, обязав выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации вреда 30-летней сожительнице.

Её нашли под окнами дома на Купчинской улице в ночь на 26 августа. Женщина рассказала, что оказалась на земле, вырываясь из рук 49-летнего сожителя в квартире на третьем этаже.