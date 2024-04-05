Петербуржец получил 9 лет за покушение на убийство подруги, которое не помнит

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима жителя Купчино, обвиняемого в покушении на убийство. Сергей Вонсович не помнит, как душил подругу, и уверяет, что падала она по собственному желанию.
О приговоре 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Суд признал Вонсовича виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы, обязав выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации вреда 30-летней сожительнице.
Её нашли под окнами дома на Купчинской улице в ночь на 26 августа. Женщина рассказала, что оказалась на земле, вырываясь из рук 49-летнего сожителя в квартире на третьем этаже.
По версии обвинения, нетрезвый Вонсович поссорился с подругой, напал на неё и начал душить. Кусаясь и отбиваясь, она смогла добраться до окна и позвать на помощь. Мужчину, согласно материалам, это не остановило: он настиг женщину у подоконника и снова схватил за шею. Сопротивляясь, она сорвалась.
Вонсович вину не признал. По его версии, августовский вечер не был испорчен ссорой. Пара выпивала, захмелевший мужчина уснул, а проснувшись, не увидел возлюбленную рядом. Он настаивает, что стал жертвой оговора, но не понимает, почему. Со слов Вонсовича, он не бил, не душил, а только схватил за руку у окна, но не смог удержать. После сразу позвонил в экстренную службу, вышел на улицу, но был задержан прибывшими полицейскими.