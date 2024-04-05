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    Петербуржец получил 9 лет за покушение на убийство подруги, которое не помнит

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    6 комментариев

    Фрунзенский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима жителя Купчино, обвиняемого в покушении на убийство. Сергей Вонсович не помнит, как душил подругу, и уверяет, что падала она по собственному желанию.

    О приговоре 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Суд признал Вонсовича виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы, обязав выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации вреда 30-летней сожительнице.

    Её нашли под окнами дома на Купчинской улице в ночь на 26 августа. Женщина рассказала, что оказалась на земле, вырываясь из рук 49-летнего сожителя в квартире на третьем этаже.

    По версии обвинения, нетрезвый Вонсович поссорился с подругой, напал на неё и начал душить. Кусаясь и отбиваясь, она смогла добраться до окна и позвать на помощь. Мужчину, согласно материалам, это не остановило: он настиг женщину у подоконника и снова схватил за шею. Сопротивляясь, она сорвалась.

    Вонсович вину не признал. По его версии, августовский вечер не был испорчен ссорой. Пара выпивала, захмелевший мужчина уснул, а проснувшись, не увидел возлюбленную рядом. Он настаивает, что стал жертвой оговора, но не понимает, почему. Со слов Вонсовича, он не бил, не душил, а только схватил за руку у окна, но не смог удержать. После сразу позвонил в экстренную службу, вышел на улицу, но был задержан прибывшими полицейскими.

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    Комментарии 6

    Гость05 Апр 2024 в 17:58
    Будут ли откровения от любителей цветовой дифференциации людей или у них опять вёдра на санитарном дне? 🙄
    +0−0
    piterez05 Апр 2024 в 17:42
    Если обвиняемый считает себя невиновным, то тогда должен объяснить, почему жертва его обвиняет. Есть только одна редкая причина, которая служит целью оговора. Но увы, при выпивании она не проходит...
    +0−0
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