В РФ начинают массовое серийное производство нового пистолета для Росгвардии

Новый пистолет для Росгвардии — модульный пистолет Лебедева (МПЛ) — запущен в серийное производство, сообщает 5 апреля ТАСС. Квалификационные испытания первой серийной партии МПЛ завершены. То же касается версии нового пистолета с глушителем в комплекте МПЛ-1.
«МПЛ и МПЛ1 — это лишь часть линейки пистолетов Лебедева <...> От начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в преодолении которого приняло участие большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра», — цитирует ТАСС заявление ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ) Дмитрия Лебедева на выставке Росгвардии «Экспотехностраж» в Петербурге.
Напомним, пистолет Лебедева компактный (ПЛК) предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет (МПЛ) — для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35.
У пистолета МПЛ двусторонние органы управления (предохранитель, рычаг сброса затворной задержки и кнопка выброса магазина) — то есть вести стрельбу можно как правой, так и левой рукой. Насечка на затворе выполнена и в передней, и в задней части (для более удобного заряжания). Ожидается, что первые массовые партии получат сотрудники спецподразделений Росгвардии.
«Особое внимание было обращено на безотказность работы автоматики при использовании различных вариантов исполнения отечественных боевых патронов 9×19: 7Н21–01 с биметаллической гильзой и 7Н21–02 со стальной гильзой с полимерным покрытием», — сообщал ранее концерн «Калашников», говоря о первом опыте эксплуатации МПЛ в Росгвардии и устранении недочетов.
По итогам испытаний пистолет признан соответствующим техническому заданию, а Ижевский механический завод (ИМЗ, концерн «Калашников») — способным производить новое оружие в заданных объемах.