В РФ начинают массовое серийное производство нового пистолета для Росгвардии

Новый пистолет для Росгвардии — модульный пистолет Лебедева (МПЛ) — запущен в серийное производство, сообщает 5 апреля ТАСС. Квалификационные испытания первой серийной партии МПЛ завершены. То же касается версии нового пистолета с глушителем в комплекте МПЛ-1.

«МПЛ и МПЛ1 — это лишь часть линейки пистолетов Лебедева <...> От начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в преодолении которого приняло участие большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра», — цитирует ТАСС заявление ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ) Дмитрия Лебедева на выставке Росгвардии «Экспотехностраж» в Петербурге.