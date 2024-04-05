В Новоселье открылся детский сад на 190 мест

На бульваре Белых Ночей в поселке Новоселье в Ленинградской области открылся детский сад на 190 мест. Как уточняют в компании «Строительный трест», объект ввели в октябре прошлого года и передали на баланс региона.
Третий детский садик в проекте NEWПИТЕР рассчитан на восемь групп детей в возрасте от полутора до 7 лет.
В здании находятся игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, кабинеты логопеда и психолога. На территории рядом оборудовали игровые площадки и деревянные веранды.