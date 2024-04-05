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    В Новоселье открылся детский сад на 190 мест

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    1 комментарий

    На бульваре Белых Ночей в поселке Новоселье в Ленинградской области открылся детский сад на 190 мест. Как уточняют в компании «Строительный трест», объект ввели в октябре прошлого года и передали на баланс региона.

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    Третий детский садик в проекте NEWПИТЕР рассчитан на восемь групп детей в возрасте от полутора до 7 лет.

    В здании находятся игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, кабинеты логопеда и психолога. На территории рядом оборудовали игровые площадки и деревянные веранды.

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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 17:36
    А кроме детского сада, что открылось? Полное впечатление, что в городе всё делается исключительно для семей с малолетними детьми. Потребности всех остальных побоку. Главное, основную ЦА застройщиков окучить - плодящихся мамашек. В банках даже детские уголки уже устраивают в отделах выдачи ипотек.
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