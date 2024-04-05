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    Камерный театр Малыщицкого выпускает спектакль о подростковых интернет-группах смерти

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    10 апреля в Камерном театре Малыщицкого пройдёт премьера спектакля Александра Худякова «Постскриптум» по пьесе Виктории Ясенович. В центре спектакля окажется феномен суицидальных игр в интернете. Постановка основана на документальной истории и реальных переписках детей, которые стали жертвами деструктивных сообществ в социальных сетях и «суицидальных игр», финалом которых становится самоубийство.

    Фото: vmtheatre.ru/
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    С героями этой истории случились неприятности в реальной жизни, и, не найдя поддержки у своих знакомых, родителей и близких, дети начали обращаться к интернету в поисках понимания. Однако вместо помощи они столкнулись с насилием, шантажом и психологическими манипуляциями.

    Рассматривая проблему суицидальных игр, спектакль раскрывает темную и опасную сторону интернета, которая скрыта от повседневного взгляда. Через театральный язык зрители погружаются в виртуальное пространство, где они могут безопасно исследовать сложные темы и события. Художественная форма спектакля позволяет глубоко проникнуть в суть проблемы, вызывая у зрителей эмоциональные и психологические реакции, помогая сопереживать и проживать страшные ситуации в реальной жизни.

    Воспроизводя гипотетическую ситуацию, спектакль желает донести до молодых зрителей, что даже в самых безвыходных ситуациях можно довериться людям вокруг, которые всегда выразят поддержку и помогут.

    В спектакле заняты: Валентина Алмакаева, Иван Вальберг, Светлана Грунина, Полина Диндиенко, Татьяна Ишматова, Владислав Мезенин, Максим Шишов.

    18+

    Арина Хек

    Фото: vmtheatre.ru/

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