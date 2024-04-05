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    Под Бокситогорском будет громко. МЧС предупреждает о плановых взрывах

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    О серии взрывов в Бокситогорском районе Ленобласти предупреждает 5 апреля региональный главк МЧС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале управления. Судя по сообщению, взрывы под Бокситогорском будут звучать всю следующую неделю.

    «Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что с 8 по 12 апреля в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!» — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

    Напомним, предупреждать о запланированных в области взрывах начали в феврале, после того как столб дыма и грохот напугали жителей Выборга. Тогда верховой взрыв произвели в карьере «Эркиля».

    Обновление в 17:56 мск:

    Как сообщает областное управление МЧС, 8 апреля в Выборгском районе также будут проводиться плановые взрывные работы.

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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 17:46
    А под Ботоксогорском ?
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