Под Бокситогорском будет громко. МЧС предупреждает о плановых взрывах

О серии взрывов в Бокситогорском районе Ленобласти предупреждает 5 апреля региональный главк МЧС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале управления. Судя по сообщению, взрывы под Бокситогорском будут звучать всю следующую неделю.

«Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что с 8 по 12 апреля в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!» — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.



Напомним, предупреждать о запланированных в области взрывах начали в феврале, после того как столб дыма и грохот напугали жителей Выборга. Тогда верховой взрыв произвели в карьере «Эркиля».

