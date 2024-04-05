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    Любителя детской порнографии из Петербурга отправили в колонию. На нем 20 эпизодов

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    5 комментариев

    Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил мужчину, распространявшего детскую порнографию, к четырем годам колонии. На его счету было 20 эпизодов, которые стали одним.

    Речь идет о 44-летнем уроженце Мурманской области Сергее Грибове. Мужчина обвиняется в изготовлении и обороте порнографии через Интернет в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (пункты «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ).

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 апреля, с 2021-го по июль 2022 года Грибов приобрел в Интернете материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, хранил их на своем телефоне, а также распространял эти материалы неустановленным лицам.

    Мужчина признал вину. Суд квалифицировал действия Грибова как одно продолжаемое преступление и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, Грибова отправят на принудительное лечение у врача-психиатра.

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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 14:52
    Что то вообще непонятно. Приобрёл непонятно у кого, распространял неустановленным лицам. Подозреваю что при каком то шмоне что то нашли в телефоне и не стали особо утруждаться с доказухой. И кто то решил что это изображения несовершеннолетних, если в деле нет потерпевших а только одни неустановленные лица. У кого приобрёл? Кому распространил? Чьи изображения? И лечение у врача психиатра тоже наводит на определенные мысли.
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:52
    ясно - прячем домашние детские фото из роддома - Срочно!
    +1−0
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