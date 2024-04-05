Любителя детской порнографии из Петербурга отправили в колонию. На нем 20 эпизодов

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил мужчину, распространявшего детскую порнографию, к четырем годам колонии. На его счету было 20 эпизодов, которые стали одним.



Речь идет о 44-летнем уроженце Мурманской области Сергее Грибове. Мужчина обвиняется в изготовлении и обороте порнографии через Интернет в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (пункты «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ).



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 апреля, с 2021-го по июль 2022 года Грибов приобрел в Интернете материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, хранил их на своем телефоне, а также распространял эти материалы неустановленным лицам.

