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    «Будем и дальше наказывать». Всадницу дисквалифицировали на два года за избиение коня Лорда Кельвина на турнире в Ярославле

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    8 комментариев

    Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью на соревнованиях в Ярославле. Выступающей за Ярославскую область Костыговой запретили участвовать в соревнованиях любого уровня в России, а также ее отстранили от любого вида деятельности, связанной с конным спортом. Об этом 5 апреля ТАСС сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. В сети появилось видео того, как 23-летняя спортсменка наносит удары коню Лорду Кельвину за непослушание.

    В разговоре с агентством Белецкий сказал, что посмотрел кадры мартовских соревнований. По его словам, поведение всадницы абсолютно неприемлемое как на турнире, так и вне его. Тренер отметил, что допустимые нормы наказания для неподчиняющейся лошади включают максимум пару легких ударов ладонью или хлыстом. Данные действия он характеризовал как подсказку для животного. Произошедшее на соревнованиях он назвал «избиением», поскольку спортсменка наносила лошади удары по голове и шее.

    «Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного», — подчеркнул Белецкий.

    Отмечается, что Ксения Костыгова и раньше получала взыскания за грубое обращение с животным на турнире. Тренер добавил, что такое отношение никак нельзя оправдать, поскольку спортсмены в ответе за подопечных.

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2024 в 14:43
    А как насчёт животных в цирке?? Или они не заслуживают защиты?
    +0−1
    Гость05 Апр 2024 в 14:42
    Коня в депутаты
    +1−0
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