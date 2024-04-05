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    «Давай с колена ей». В Петербурге школьницу избили и поставили на колени

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    44 комментария

    Конфликт двух петербургских школьниц дошёл до полиции после того, как в Сеть попали кадры со стоящей на коленях девочкой. Отвечать за детское рукоприкладство пришлось родителям.

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    Видео, на котором одна девочка бьёт другую, полицейские выявили при мониторинге интернета, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Личности участниц быстро установили. Ими оказались две 12-летние школьницы, учащиеся в соседних учебных заведениях Приморского района.

    Обеих опросили. Мать той, что избила сверстницу, получила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В первый раз за это грозит штраф до 500 рублей или предупреждение, повторное нарушение статьи 5.35 КоАП может повлечь административный арест.

    Все обстоятельства устанавливаются.

    В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство проверит, как органы системы профилактики исполняют требования закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

    «По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с решением вопроса об ответственности должностных лиц», — сообщили в ведомстве.

    На случившееся обратила внимание Екатерина Мизулина. В своём телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета сообщила, что на девочку якобы из-за распространения секретов напали толпой, подстрекали криками «Давай с колена ей» и снимали происходящее на видео.

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    Комментарии 44

    Гость05 Апр 2024 в 14:41
    Шерстефобы, ваше мнение? Или вы сегодня заняты обнюхиванием волосяного покрова?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:10
    "Русский человек без Бога - дрянь" (Ф.И.Достоевский). А Кравцов, который ездил тюфлю Дона целовать, отменил преподавание в школах Основ православной культуры.
    +0−1
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