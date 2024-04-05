«Давай с колена ей». В Петербурге школьницу избили и поставили на колени

Конфликт двух петербургских школьниц дошёл до полиции после того, как в Сеть попали кадры со стоящей на коленях девочкой. Отвечать за детское рукоприкладство пришлось родителям.
Видео, на котором одна девочка бьёт другую, полицейские выявили при мониторинге интернета, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Личности участниц быстро установили. Ими оказались две
Обеих опросили. Мать той, что избила сверстницу, получила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В первый раз за это грозит штраф до 500 рублей или предупреждение, повторное нарушение статьи 5.35 КоАП может повлечь административный арест.
Все обстоятельства устанавливаются.
В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство проверит, как органы системы профилактики исполняют требования закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с решением вопроса об ответственности должностных лиц», — сообщили в ведомстве.
На случившееся обратила внимание Екатерина Мизулина. В своём телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета сообщила, что на девочку якобы из-за распространения секретов напали толпой, подстрекали криками «Давай с колена ей» и снимали происходящее на видео.