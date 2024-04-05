Загадочное исчезновение многодетной семьи на Дальнем Востоке раскрыли спустя 30 лет — их жестоко убили

Следственный комитет Приморского края нашел подозреваемых в деле об исчезновении целой семьи во Владивостоке спустя 30 лет. Оказалось, что супругов и трех малолетних детей убили.



Как сообщает СК в пятницу, 5 апреля, задержаны двое — 56-летний Сергей Смагин, которого нашли в Волгограде, и 55-летний Валерий Марков, обнаруженный в Красноярском крае.



Правоохранители восстановили цепь событий, которая привела к трагедии. По версии следствия, летом 1994 года подозреваемые узнали, что по соседству со Смагиным проживает семья с тремя детьми, которая продает свою квартиру. Злоумышленники решили завладеть их жилплощадью и придумали план. Они вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо, но не хотели оплачивать фиктивную покупку.

