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    Загадочное исчезновение многодетной семьи на Дальнем Востоке раскрыли спустя 30 лет — их жестоко убили

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    Следственный комитет Приморского края нашел подозреваемых в деле об исчезновении целой семьи во Владивостоке спустя 30 лет. Оказалось, что супругов и трех малолетних детей убили.

    Как сообщает СК в пятницу, 5 апреля, задержаны двое — 56-летний Сергей Смагин, которого нашли в Волгограде, и 55-летний Валерий Марков, обнаруженный в Красноярском крае.

    Правоохранители восстановили цепь событий, которая привела к трагедии. По версии следствия, летом 1994 года подозреваемые узнали, что по соседству со Смагиным проживает семья с тремя детьми, которая продает свою квартиру. Злоумышленники решили завладеть их жилплощадью и придумали план. Они вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо, но не хотели оплачивать фиктивную покупку.

    Когда в один из дней подозреваемые пришли в квартиру, 28-летний отец семейства спокойно пригласил гостей на кухню, где был тут же застрелен из пистолета. Затем была убита 26-летняя беременная супруга и трое детей — по данным издания Vladivostok1, их утопили в ванной. Тела были вывезены и сокрыты.

    В СК отмечают, что у погибших не было близких друзей, которые могли бы заметить их пропажу, поэтому в течение года семью никто не искал. Тем временем подозреваемые обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который они планировали продать в Новосибирске, но в момент перегона попали в ДТП и смогли продать авто лишь за 300 долларов.

    СУ СК РФ по Приморскому краю

    Смагина нашли первым. Он признался в совершении преступления и рассказал о соучастнике — сослуживце по военной части на Камчатке по прозвищу Хек. Следователи проанализировали учеты военнослужащих и установили новосибирца, схожего по приметам, который был опознан по фотографиям тех лет. Им оказался Валерий Марков.

    Смагин уже выезжал на места происшествия, где подробно рассказал и показал, как было совершено преступление. Марков допрошен и дает признательные показания, его этапируют во Владивосток.

    Следователи ходатайствовали о заключении обоих обвиняемых под стражу. Им грозит пожизненное наказание, поэтому мужчинам могут назначить лишение свободы даже по прошествии 30 лет, уточнили в СК.

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    Комментарии 12

    Гость05 Апр 2024 в 14:38
    Шерстефобы, ваше мнение?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 13:35
    Через 30 лет восстановили цепь событий, а все это время видимо шло тщательное расследование по факту исчезновения семьи.
    +2−0
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