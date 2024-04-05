Гораздо интереснее привозить из Азербайджана. Помидоры по 400 рублей «светят» еще 2 месяца

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тепличные хозяйства Петербурга и Ленобласти своими дешевыми помидорами могли бы заваливать нас круглый год. И даже огурцами. Но это в теории. Как показывает практика, говорят работники теплиц, все упирается в энергоносители, которые составляют 50% стоимости, нехватку качественных семян и рабочей силы. Но даже если все переменные складываются и выдается богатый урожай, до прилавка он все равно не доезжает.



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Зимние, круглогодичные теплицы Петербурга и Ленобласти, по данным Росстата, в 2023 году занимали 746 тысяч квадратных метров земли и принесли 29,5 тысячи тонн урожая. Весенних теплиц было заметно меньше, 147 тысячи квадратных метров, и в них уродилось всего 185 тонн овощей. Примечательно, что под зимними теплицами годом ранее было на 4% меньше земли, 717,9 тысячи «квадратов», а плодоносили они заметно богаче — с них собрали 30,8 тысячи тонн овощей. А вот весенних теплиц с 2022 года заметно поубавилось — со 170 тысяч до 143 тысяч «квадратов», как стало меньше и собранного в них урожая — с 507 тонн до 185.



Хотя в Петербурге и Ленобласти, по данным СПАРК, зарегистрировано 40 компаний, основным видом деятельности которых является выращивание овощей закрытого грунта, все это тоннажное богатство взрастили и получили выручку только 23, причём одна в прошлом году заявила о ликвидации. Среди них есть абсолютные гиганты, как Агрофирма «Выборжец» с оборотами в 3,9 миллиарда рублей, и совсем малыши.

Тотальный дефицит

Однако несмотря на наличие круглогодичных теплиц, ценник на их продукцию в зависимости от сезона отличается как небо и земля.



И если урожаи от разных видов теплиц сложить и разделить на население города, то выходит, что на каждого петербуржца в месяц приходится по 11 килограммов овощей защищенного грунта — салата, редиса, баклажанов, сельдерея и все тех же помидоров с огурцами. Но глядя в апреле на помидоры по 400 рублей и на огурцы по 200, остается только нервно моргать и позволять их себе поштучно, раз в неделю, и то за великие заслуги.



Как показывает многолетняя практика наблюдения за овощеводами защищенного грунта, конец зимы и весна всегда сопровождаются сменой истощенных растений на свежие. И вот в эту пересменку, длиной порядка 50 дней для огурцов и 85–105 дней для томатов, пока растение наливается соками и созревает для плодоношения, наступает традиционный дефицит.

В надежде переломить ситуацию, правительство России до 31 мая отменило ввозные пошлины на томаты. Но резко снять проблему дефицита это не поможет, считают оптовики.



— Основным поставщиком томатов в это время было Марокко, но из-за запрета на их продукцию уже несколько лет как они перестали выращивать томат в объеме. То же самое и в Турции, где давно не рассчитывают на Россию, плюс внутреннее потребление высокое. Остается Иран, но там объемы тепличного томата маленькие, а грунтовый еще не подошел. Так что цена ближайшие 1,5–2 месяца будет высокая, — говорит владелец одной из крупнейших торговых компаний в Петербурге ТД «АйБаРус» Эльчин Ахмедов.

Не спасут ситуацию и томаты из Азербайджана и Узбекистана, полагает эксперт, и в первую очередь из-за высоких цен, не рассчитанных на среднестатистический кошелек.



Цены растут постоянно

Проблем, с которыми сталкиваются местные овощеводы-тепличники, целая корзина. И в первую очередь — это высокие издержки на энергоносители: в отнюдь не ласковом северо-западном климате растения нуждаются в усиленном освещении и обогреве.

— Затраты на газ и электричество составляют 52% себестоимости. И цены на них растут постоянно: в 2023 году, в сравнении с 2022-м, цены выросли на 13%, — говорит Марина — главный бухгалтер ООО «Карельский», где выращивают огурцы и баклажаны.



Помидоры, кроме всего прочего, требуют еще и большего ухода, чем другие тепличные культуры: их нужно подвязывать, пасынковать и много чего еще, чего не нужно огурцам и баклажанам. И болеют чаще — одна только «черная ножка» и фитофтора, если ее прозевать, может загубить всю рассаду. Поэтому от затеи связываться с помидорами в «Карельском» отказались еще в 2014 году.



— Мы посчитали и пришли к выводу, что выращивать помидоры нам невыгодно, — говорит начальник бухгалтерской службы компании.

С огурцами у компании складывается неплохо: с производственной площади в 41 гектар в 2021 году сняли 2466 тысяч тонн, в 2022-м — 2481 тысячу тонн, в 2023-м — 2176 тысяч. Главные потребители огурцов от «Карельского» — петербуржцы и выборжцы.

Семена «от бабушек» не годятся

Другая головная боль растениеводов защищенного грунта — посевной материал. Чтобы вырастить хороший урожай, говорят растениеводы, нужны дорогие семена, нельзя вот так просто пойти и купить семена у бабушек. Традиционно их поставляли Голландия, Италия и Франция, сейчас добавились Турция и Китай. Да, семена из-за границы закупить по-прежнему возможно, но цены на них высоки.

— Цены выросли процентов на 20, плюс доллар улетел в небеса. У нас в сельском хозяйстве вся сложность связана с яйцом, семенами, мальками, кормами. А все остальное нам супостаты отдали только в стадию выращивания, — говорит Владимир Волков, генеральный директор ООО «Агроальянс Север», где сделали ставку на выращивание цветов и огурцов. В прошлом году, отмечает Волков, предприятие собрало 12 миллионов штук салата, то есть из всего салата, что съели в прошлом году петербуржцы, 2–3 штуки были от «Агроальянса Север».



Многие растениеводы выезжают еще на старых запасах семян. У «Карельского» закрома опустели, и впервые за многие годы там переходят на российский посевной материал.

— Покупать голландские семена дорого, российские подешевле немного. Дальше выводы будем делать уже осенью, — говорят в «Карельском».

— У наших отечественных семян плохая всхожесть. Даже у тех, которые мы покупали в Петербурге. Плюс непонятно, насколько крепкие из них растения. Вот вчера ударил мороз — минус 9. Рассада уже высажена. Что с ней будет, увидим только в понедельник. Если ее долбануло морозом, значит придется пересаживать. А это дополнительные затраты, — говорит Татьяна, главный бухгалтер фирмы «Хуай Вен», основанной китайцами.



Неделю работают, две недели пьют

Небольшие агрофирмы, которые находятся достаточно далеко от цивилизации, еще и захлебываются от недостатка рабочей силы.



— Представьте деревню в 100 километрах от Петербурга. Сколько в ней живет трудоспособного населения? Трудоспособные ездят на работу в Петербург и Гатчину. А у нас работа сезонная — 6 месяцев. Кто к нам придет? Либо пенсионеры, у которых есть силы, либо «поллитроны», которые неделю работают и две недели пьют, — рассказывает Татьяна.

В 2008 году, когда гражданин Китая Чжан Чже задумал выращивать в деревне Большая Ящера Лужского района огурцы и помидоры, он привез с собой команду рабочих во главе с агрономом.

— А теперь миграционное законодательство изменилось, и им приходится каждый год получать квоты. И они приезжают буквально три человека, — рассказывает Татьяна.

Без хозяйского глаза за три последних года выручка упала с полутора миллионов рублей до 560 тысяч по итогам 2022-го. В компании рассчитывают привлечь на работу граждан из Узбекистана, и даже готовы им платить в среднем 50 тысяч рублей за месяц, но таким незавидным калачом, переживают в агроферме, вряд ли их удастся заманить. Да и работать в теплице летом, где и без того жарко и влажно, согласится не каждый, даже с отменным здоровьем.



Люди стали бедные

Незапланированно большой урожай для овощеводов, кстати, тоже головная боль.

— Завода по переработке овощей в Ленинградской области нет, Лужский закрылся. Вот представьте: из-за жары в 2022 году все помидоры у нас поспели в один день. Спасти их мы не смогли — никто не брал. Сколько там было, допустим, три машины. Людям раздавали, — делится Татьяна. — Что мы едим и откуда, я не знаю, но своё мы не берем. То есть выращенное своими руками у нас не пользуется спросом. Гораздо интереснее из Азербайджана привозить по 500 рублей.



Низкая покупательная способность населения, считает Татьяна, производителей овощей тоже не стимулирует:

— Люди стали бедные. Женщины по 100 рублей много купят помидоров на заготовки осенью? Нет. Хотят все по 40. Да еще сливовидные, как везут из Азербайджана. А у нас такие просто не растут.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

