Даже c ФСБ и прокуратурой. Таможня пыталась уволить сотрудника за лишние миллионы, но может сама заплатить

Фото: Евгений Егоров / Ведомости / ТАСС Поделиться Поделиться







Уволить сотрудника за необъяснимое богатство - так хотела решить вопрос Пулковская таможня. Не получилось: тот не просто вернулся на службу, но еще и отспорил моральный вред. «Фонтанка» присмотрелась к этой юридической битве Давида и Голиафа.



Европа и полмиллиона в подарок Трудовой конфликт начался больше года назад, в декабре 2022-го. Виталий (имя изменено) выдвинулся на более престижную должность федерального уровня. На тот момент он работал в таможне уже 11 лет. В соответствии с регламентом, отдел инспектирования и профилактики правонарушений Пулковской таможни начал проверять данные о его доходах и имуществе. Эта процедура длилась три месяца. Выяснилось, что на банковские счета Виталия и счета его жены поступало гораздо больше средств, чем он указывал в декларации. Нашелся и один не указанный банковский счет. Звучит зловеще, но суммы не выдающиеся.



За три года, с 2019 по 2021, он вместе с женой-домохозяйкой получил более 11 миллионов рублей. Официальный же доход, за вычетом подоходного налога, в тот же период составил всего 2,376 миллиона рублей. На разницу обратили внимание эксперты, которые не смогли это увязать с зарплатой сотрудника в 60 тысяч рублей.



К делу подошли серьезно: исследовали документы, проанализировали 2700 банковских транзакций и 10 раз опросили самого Виталия. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти даже взяло объяснения у его приятеля, который перевел ему больше двух миллионов рублей.



Согласно протоколу аттестационной комиссии, которая резюмировала результаты проверки (есть в распоряжении «Фонтанки»), были выявлены следующие странности:

в декларации за 2021 год указан доход на 108 тысяч рублей меньше фактического;

скрыто наличие банковского счета, который действовал шесть лет;

скрыта разовая официальная выплата жене от разработчика систем безопасности (15 тысяч рублей);

всего на одну из карточек неработающей жены поступило больше трех миллионов рублей (это превышает общий официальный доход пары за три года);





Виталий не указал в документах никаких данных о поступлениях на счета жены в 2021 году;

мужчине поступали переводы на суммы больше 100 тысяч рублей от родственников, счета которых не подлежат проверке инспекции;

он постоянно обналичивал средства, выявлено 12 эпизодов несоответствия снятых и положенных на счета обратно сумм (внесено на 167 тысяч рублей больше).

Во время опросов мужчина пояснил, что живет скромно и поэтому имеет некоторые накопления. Он сообщил, что откладывает примерно по 25 тысяч в месяц, по 300 тысяч в год. Проверяющие сопоставили это с его официальными доходами. При зарплате в 60 тысяч у него должно было оставаться 35 тысяч на семью из трех человек, это близко к прожиточному минимуму. При этом инспекторы обратили внимание на то, что жена Виталия покупала брендовую одежду стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. А вся семья ездила на отдых в Европу пять раз за восемь лет. Мужчина настаивал, что одну из поездок он получил в подарок от итальянского ресторана.



Важной причиной своего благосостояния таможенник называл поддержку родителей. Но одним из самых больших источников дохода стала продажа автомобиля за 800 тысяч рублей. Проверка документов показала, что он продал ее за 249 тысяч. Виталий вышел их ситуации так: остальное покупатель ему просто подарил, а он в свою очередь тут же передарил деньги своему отцу.

Не IKEA, а золотое дно Региональное управление ФСБ поговорило с приятием Виталия Дмитрием: тот вместе со своей женой и детьми перевел таможеннику более 2 млн рублей с нескольких карт.

По словам самого Виталия, контекст ситуации был таков: он одолжил своему однокласснику два миллиона рублей, а спустя время получил большую часть этой суммы обратно сертификатами ИКЕА — и после этого хранил их три года, пытаясь продать на «Авито». В конце концов Виталий якобы решил продать сертификаты ИКЕА Дмитрию со скидкой 3%. На вопросы о том, почему в итоге приятель перевел ему не меньше, а больше денег — Виталий рассказал, что продал ему еще дополнительных сертификатов и получил обратно краткосрочный займ.



Дмитрий поведал ФСБ, что знакомый уже во время проверки инспекторов попросил его написать заявление о приобретении подарочных карт. Сам мужчина занимался бизнесом, связанным с доставкой товаров ИКЕА. По его словам, Виталий согласился быть инвестором покупки комодов с прибылью от сделок в 50%. Таможенник в общении с инспекторами подчеркнул, что абсолютно не согласен с показаниями приятеля: возможно, он с кем-то его перепутал.

«Особенность магазина ИКЕА состоит в том, что сертификаты можно у них же и обналичить», — обратили внимание члены комиссии, которая принимала решение о дисциплинарной ответственности для Виталия.

Они попросили объяснить, зачем он хранил и перепродавал сертификаты, если мог просто обналичить. Виталий пояснил, что ему они просто нравятся, потому что делают мир лучше. А обналичить сертификаты в самой ИКЕА ему якобы не удалось. Примечательно, что, по закону, доход от продажи сертификатов не нужно указывать в декларации.

Многочисленные переводы с карточек родственников Виталий объяснил тем, что они брали у него в долг наличными, а потом возвращали.

Движения средств на счетах, постоянные снятия и внесения наличных мужчина обосновал еще проще — любит бумажные деньги: «Спокойнее и удобнее, когда они лежат дома в комоде». При этом ему нравится кешбэк с покупок, поэтому часто приходилось вносить деньги обратно на карточку, чтобы расплачиваться ей.

От увольнения до суда — один шаг Все это, как нетрудно догадаться, не убедило ни инспекторов, ни причастных к проверке правоохранителей. Еще до заседания аттестационной комиссии в Пулковскую таможню поступило представление от Северо-Западной транспортной прокуратуры: выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, рекомендовано уволить Виталия в связи с утратой доверия, а также привлечь его к установленной законом ответственности.



Выяснилось также, что мужчину уже привлекали по административной статье за мелкое хищение и он скрыл эту информацию от своего начальства. Как он пояснил комиссии, «было стыдно». На работе за 11 лет в отношении него уже проводили шесть проверок, выявили шесть нарушений дисциплины (из которых три грубые), дважды выносили дисциплинарные взыскания.

Решая, что же делать с Виталием теперь, члены комиссии сразу пришли к выводу, который, как потом выяснится, зря проигнорировали: доказать происхождение денег на счетах сложно, поэтому после увольнения Виталий может подать в суд, выиграть его и восстановиться на работе. В итоге 12 из 14 членов комиссии проголосовали за строгий выговор в отношении него. Однако начальник таможни, ознакомившись с рекомендацией коллег, всё-таки решил уволить Виталия по статье.



Самый гуманный суд Иск против Пулковской таможни и Северо-Западного таможенного управления поступил в Невский районный суд в мае 2023. Гражданский процесс длился дольше восьми месяцев.

Виталий настаивал, что приказ о его увольнении и доклад о результатах проверки его деклараций были необъективными. Его ответы на предъявленные претензии якобы никак не исследовали и не проверили. Комиссию сформировали, по мнению истца, с нарушением регламента (в заседании участвовал не тот секретарь, который указан в документах для подобных случаев), и даже она проголосовала лишь за строгий выговор. Увольнение поддерживало меньшинство, однако начальник таможни выбрал именно такой вариант.



Представители Пулковской таможни в суде пояснили, что члены аттестационной комиссии давно знают Виталия и на человеческом уровне имеют хорошие отношения с ним. Поэтому их решение могло быть слишком мягким. Эту оговорку истцы обернули против них самих: получается, ответчики признают необъективность комиссии?



Судья рассмотрела все доводы сторон, в том числе положительные профессиональные характеристики Виталия, отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, наличие у него маленьких детей — и удовлетворила иск. Доклад по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе Виталия признан незаконным. Приказы об увольнении и о дисциплинарном взыскании — тоже. Суд обязал Пулковскую таможню восстановить Виталия на работе и выплатить ему денежное довольствие за время вынужденного прогула — 774 тысячи рублей. Требование о компенсации морального вреда удовлетворено частично: мужчина настаивал на 100 тысячах, суд постановил ограничиться 30 тысячами.



Дополнительно Виталий просил о компенсации вреда из-за преждевременных родов своей жены: это случилось во время конфликта с работодателем. Но связь этих двух событий суд посчитал недоказанной.



«Я честно прослужил 12 лет» В разговоре с «Фонтанкой» победивший в суде таможенник рассказал, что на сегодня уже вернулся к своим трудовым обязанностям. Атмосфера на работе нормальная, но «неизвестно, что еще у них на уме».

«У меня не было никакого неофициального дохода. Я честно прослужил 12 лет в одной таможне. При заполнении справки о доходах за 2021 год возникла техническая ошибка, поэтому получилось расхождение. Что касается снятий и поступлений на карточку. По ней повышенный кешбэк, если лежит сумма больше 300 тысяч, поэтому я старался регулярно пополнять ее. Снимать деньги приходилось, чтобы помогать родителям», — рассказывает мужчина.



Что касается незадекларированного банковского счета — таможенник утверждает, что это был специальный счет для социальной выплаты на ребенка. Когда на нем почти не осталось денег, мужчина рассчитывал, что его просто закроют. Согласно проверкам, несколько лет к концу каждого года на этом счету лежало всего 8,39 рублей.



Представители Пулковской таможни в конце марта подали апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, чтобы попробовать доказать свою правоту.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»