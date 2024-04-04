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    По делу о взятках в особо крупном размере и разглашении тайны арестованы сотрудники «Лукойла» и таможни

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    2 комментария

    Басманный суд арестовал обвиняемого в даче взятки руководителя подразделения «Лукойла» Алексея Степанова. По данным следствия ее получатели — чиновники Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщает 4 апреля РИА со ссылкой на пресс-службу суда.

    Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения Степанову на два месяца, до 2 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 291 часть 5 и статье 183 часть 3 УК РФ — дача взятки и «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», соответственно.

    А госагентство ТАСС сообщило 4 апреля о том, что по этому же делу Басманный суд отправил под домашний арест на два месяца двух сотрудников энергетического таможенного поста — Алексея Акимова и Сергея Петровича.

    Ранее агентство сообщало, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны сотрудники таможенного поста и еще два фигуранта дела о взятках в особо крупном размере, а также о получении и разглашении тайны группой лиц по предварительному сговору.

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    Комментарии 2

    Была надежда, но его уговорили.04 Апр 2024 в 21:47
    Каков поп, таков и приход.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 21:41
    полгода в тылу на сво и нет проблем.
    +0−0
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