По делу о взятках в особо крупном размере и разглашении тайны арестованы сотрудники «Лукойла» и таможни

Басманный суд арестовал обвиняемого в даче взятки руководителя подразделения «Лукойла» Алексея Степанова. По данным следствия ее получатели — чиновники Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщает 4 апреля РИА со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения Степанову на два месяца, до 2 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 291 часть 5 и статье 183 часть 3 УК РФ — дача взятки и «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», соответственно.
А госагентство ТАСС сообщило 4 апреля о том, что по этому же делу Басманный суд отправил под домашний арест на два месяца двух сотрудников энергетического таможенного поста — Алексея Акимова и Сергея Петровича.
Ранее агентство сообщало, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны сотрудники таможенного поста и еще два фигуранта дела о взятках в особо крупном размере, а также о получении и разглашении тайны группой лиц по предварительному сговору.