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    Путин вспомнил строки из Евангелия на совещании с правительством

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    25 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин на совещании с российским правительством вспомнил Евангелие в контексте обсуждения сохранения традиционных ценностей и молодежной политики. Слова главы государства в четверг, 4 апреля, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков. Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял — и он им сказал: «Идите за мной, и вы будете ловцами человеков». То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками», — рассказал президент РФ.

    Как Путин отметил, это было очень важно в момент становления каждой из традиционных религий. Такая деятельность, продолжил глава государства, остается актуальной в ситуации, когда Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности, культуру и историю.

    «Конечно, страна будет меняться и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны. При этом эта программа, про которую мы говорим <…> не должна носить такого охранительного характера. Она должна быть современной и устремленной в будущее», — резюмировал президент РФ.



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    Комментарии 25

    Гость04 Апр 2024 в 21:30
    Настоящий христианин.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 21:28
    Но это обращение Иисуса к апостолам, при чём тут министры? или я что то пропустил?
    +0−0
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