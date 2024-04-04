Путин вспомнил строки из Евангелия на совещании с правительством

Президент РФ Владимир Путин на совещании с российским правительством вспомнил Евангелие в контексте обсуждения сохранения традиционных ценностей и молодежной политики. Слова главы государства в четверг, 4 апреля, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков. Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял — и он им сказал: «Идите за мной, и вы будете ловцами человеков». То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками», — рассказал президент РФ.



Как Путин отметил, это было очень важно в момент становления каждой из традиционных религий. Такая деятельность, продолжил глава государства, остается актуальной в ситуации, когда Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности, культуру и историю.

