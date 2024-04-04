Ресторан японской кухни «в атмосфере Токио» в центре Петербурга закрыт на месяц по решению суда

Ресторан «Ezo Izakaya» на Большой Конюшенной закрыт на месяц из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом решении Дзержинского районного суда сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 апреля.



Внеплановая проверка ресторана, расположенного в цоколе доходного дома Мельцера на Большой Конюшенной улице (напротив ДЛТ), проводилась 18 февраля. Она показала, что «современная японская кухня в атмосфере Токио 70-х годов» работала с нарушениями.

«При осуществлении процессов производства пищевой продукции не в полном объеме внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (регулярная оценка и управление факторами, влияющими на безопасность продукции), имеются встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, не обеспечены условия хранения пищевой продукции, заявленные изготовителем», — сообщает пресс-служба судов.