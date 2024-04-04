Ресторан японской кухни «в атмосфере Токио» в центре Петербурга закрыт на месяц по решению суда

Ресторан «Ezo Izakaya» на Большой Конюшенной закрыт на месяц из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом решении Дзержинского районного суда сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 апреля.
Внеплановая проверка ресторана, расположенного в цоколе доходного дома Мельцера на Большой Конюшенной улице (напротив ДЛТ), проводилась 18 февраля. Она показала, что «современная японская кухня в атмосфере Токио 70-х годов» работала с нарушениями.
«При осуществлении процессов производства пищевой продукции не в полном объеме внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (регулярная оценка и управление факторами, влияющими на безопасность продукции), имеются встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, не обеспечены условия хранения пищевой продукции, заявленные изготовителем», — сообщает пресс-служба судов.
Были и другие нарушения: допускается замораживание готовых блюд для последующей реализации (соус «Демиглас»), у квашеной капусты отсутствовала дата вскрытия, отсутствовал бактерицидный облучатель в суши-баре. Бракованную продукцию, в том числе тушку цыпленка, выбросили.
Кроме того, около полуночи 20 февраля в жилой комнате соседствующей с рестораном квартиры провели замеры уровня шума и обнаружили его превышение из-за работы инженерно-технологического оборудования.
Несмотря на то что ответчик шум устранил — заменил подшипники вентилятора и дополнительного обслуживания вентиляционного и климатического оборудования, купил и установил бактерицидную лампу, а также устранил все нарушения по продуктам, суд назначил наказание по статье 6.6 КоАП РФ. Деятельность ресторана «Ezo Izakaya» (ООО «РЭТ») с 25 марта приостановлена на 30 суток.
Дозвонившемуся до ресторана читателю «Фонтанки» сказали, что сейчас работают на доставку.