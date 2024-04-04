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    Экс-глава МО «Поселок Шушары» Медведев лишился статуса депутата. Решение принял муниципальный совет

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    4 комментария

    Бывший председатель МО «Поселок Шушары» Евгений Медведев по решению депутатов муниципального совета был лишен мандата. Об этом 4 апреля сообщил паблик «Шумные Шушары». Также информацию «Фонтанке» подтвердил один из депутатов МО, Тимур Туктаров.

    Поводом для лишения депутатского мандата стали прогулы. Медведева не видели на заседаниях с июня 2023 года, при этом отсутствие депутата не было объяснено уважительными причинами. По информации коллег, Медведев фактически перестал появляться на заседаниях еще раньше — с января прошлого года, однако до июня мужчина оформлял больничные листы.

    Летом прошлого года Медведев лишился должности главы муниципального совета. Основания для этого решения копились в течение двух лет: совет признавал отчеты о работе председателя МО за 2021 и 2022 годы неудовлетворительными.

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    Комментарии 4

    Инкогнито202104 Апр 2024 в 19:04
    не того медведева лишили статуса
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:54
    Еще один Дмитрий алкогольевич в запой ушел
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:38
    медведев депутат?
    +0−0
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