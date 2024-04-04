Российские миротворцы готовятся разминировать Нагорный Карабах

Российские военнослужащие, присутствующие на территории Нагорного Карабаха в составе миротворческого контингента, могут быть привлечены в качестве саперов к поиску и обезвреживанию мин на территории Ходжалинского района. Об этом заявил 4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.



По его словам, аккредитация российских саперов и их оборудования началась 1 апреля и продлится до 6 апреля, после чего миротворцы могут приступить к операциям по очистке территории от мин. Предположительно, привлечение российских саперов может быть связано с нехватков специалистов: по утверждению Сулейманова, формуляры по минам, предоставленные Азербайджану, отличаются низкой точностью данных, а работа по изучению минной угрозы показывает, что 70% мин установлены вне бывшей линии соприкосновения.