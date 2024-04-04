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    Российские миротворцы готовятся разминировать Нагорный Карабах

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    18 комментариев

    Российские военнослужащие, присутствующие на территории Нагорного Карабаха в составе миротворческого контингента, могут быть привлечены в качестве саперов к поиску и обезвреживанию мин на территории Ходжалинского района. Об этом заявил 4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

    По его словам, аккредитация российских саперов и их оборудования началась 1 апреля и продлится до 6 апреля, после чего миротворцы могут приступить к операциям по очистке территории от мин. Предположительно, привлечение российских саперов может быть связано с нехватков специалистов: по утверждению Сулейманова, формуляры по минам, предоставленные Азербайджану, отличаются низкой точностью данных, а работа по изучению минной угрозы показывает, что 70% мин установлены вне бывшей линии соприкосновения.

    Российский миротворческий контингент находится в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года. Около 2000 военнослужащих должны оставаться в регионе минимум до 2025 года.

    19–20 сентября 2023 года вооружённые силы Азербайджана провели военную операцию против сил Нагорного Карабаха и за сутки добились полного контроля над республикой. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года.

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    Комментарии 17

    Гость04 Апр 2024 в 19:25
    Чего шуметь...армянские снимем...свои поставим! А карту полей не дадим...продадим...дорого!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:03
    Абсолютно понимаю Азербайджан. Пусть подрываются другие. Свой народ дороже.
    +0−0
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