На необычные форматы размещения приходится 10% предложения на рынке загородного отдыха в Петербурге





По итогам марта на рынке действующих загородных средств размещения Петербурга и области было представлено 396 комплексов, 47% из которых приходилось на мультиформатные базы отдыха — микс из номеров в отелях, отдельных коттеджей и глэмпингов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на гостиницы приходилось 26%, на коттеджные комплексы — 17%.



На нестандартные средства размещения — дома-шалаши, сафари-тенты и геокуполы — пришлось 10% предложения.



Что касается цен, в феврале средний тариф в загородных отелях категории 3 звезды и ниже составил 3,8 тыс. руб. в сутки в будние дни, в выходные — 4,3 тыс. руб. в сутки за стандартный двухместный номер. В объектах категории 4 и 5 звезд средний тариф составил 10 тыс. руб. в сутки в будни и 12,4 тыс. руб. в выходные дни за номер в гостинице.

