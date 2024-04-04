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    На необычные форматы размещения приходится 10% предложения на рынке загородного отдыха в Петербурге

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     По итогам марта на рынке действующих загородных средств размещения Петербурга и области было представлено 396 комплексов, 47% из которых приходилось на мультиформатные базы отдыха — микс из номеров в отелях, отдельных коттеджей и глэмпингов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на гостиницы приходилось 26%, на коттеджные комплексы — 17%.

    На нестандартные средства размещения — дома-шалаши, сафари-тенты и геокуполы — пришлось 10% предложения.

    Что касается цен, в феврале средний тариф в загородных отелях категории 3 звезды и ниже составил 3,8 тыс. руб. в сутки в будние дни, в выходные — 4,3 тыс. руб. в сутки за стандартный двухместный номер. В объектах категории 4 и 5 звезд средний тариф составил 10 тыс. руб. в сутки в будни и 12,4 тыс. руб. в выходные дни за номер в гостинице.

    Средний тариф за аренду классического коттеджа находился на уровне 11 тыс. руб. в сутки в будние дни и 14,3 тыс. руб. в сутки в выходные.

    Стоимость отдыха в глэмпинге составила 6,8 тыс. руб. в сутки в будни и 9,2 тыс. руб. в выходные дни за отдельно стоящее средство размещения.

    — В регионе активно развиваются рекреационные проекты с новыми форматами для отдыха, — говорит руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Загородный отдых в Петербурге поддерживается не только локальным населением, но и туристами из других регионов. Спрос на загородный отдых поддерживает вариативность досуга за городом — прокат оборудования, аренда бани, посещение ресторана и прочее.

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