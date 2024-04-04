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    В Пулково — угроза безопасности. На территории заметили кинолога

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    Главный выход аэропорта Пулково оказался перекрыт днем 4 апреля. Как «Фонтанке» сообщил очевидец, на выходе стоят правоохранители, часть территории обтянута сигнальной лентой. Также пассажиры заметили кинолога с собакой.

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    В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» заявили, что от пассажира поступило сообщение об угрозе безопасности.

    «Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно», — добавили в Пулково.

    Обновлено в 16:45.

    Информация не подтвердилась. Аэропорт вернулся к прежней логистике пассажиров, сообщили в пресс-службе.

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    Комментарии 2

    Гость04 Апр 2024 в 16:45
    будни скрептостана
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