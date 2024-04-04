В Пулково — угроза безопасности. На территории заметили кинолога

Главный выход аэропорта Пулково оказался перекрыт днем 4 апреля. Как «Фонтанке» сообщил очевидец, на выходе стоят правоохранители, часть территории обтянута сигнальной лентой. Также пассажиры заметили кинолога с собакой.
В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» заявили, что от пассажира поступило сообщение об угрозе безопасности.
«Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно», — добавили в Пулково.
Обновлено в 16:45.
Информация не подтвердилась. Аэропорт вернулся к прежней логистике пассажиров, сообщили в пресс-службе.