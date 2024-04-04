В подмосковном депо новейший электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом

Новый электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщили 4 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент случился около 12:30 в четверг, 4 апреля, в депо «Нахабино». Боковое столкновение произошло между поездом, который проходил обкатку без пассажиров, и тепловозом. Обошлось без пострадавших.