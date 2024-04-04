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    В подмосковном депо новейший электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом

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    6 комментариев

    Новый электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщили 4 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    Инцидент случился около 12:30 в четверг, 4 апреля, в депо «Нахабино». Боковое столкновение произошло между поездом, который проходил обкатку без пассажиров, и тепловозом. Обошлось без пострадавших.

    Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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    «Инцидент не повлиял на движение поездов МЦД-2 и Рижского направления, движение осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе Дептранса.

    В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По результатам прокурорской проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 15:51
    Компьютер из сосны берёзовой не справился.
    +0−0
    сVоих не бросаем04 Апр 2024 в 15:42
    так и было задумано
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 15:38
    виноваты рельсы
    +0−0
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