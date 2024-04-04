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    В Москве суд оштрафовал восточный канал за турецкий клип о любви двух джентльменов

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    7 комментариев

    Пропаганду нетрадиционных отношений нашел Таганский суд Москвы в видеоконтенте телеканала «Восток ТВ». Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на миллион рублей.

    Как рассказали «Фонтанке» 4 апреля в пресс-службе Таганского суда, телеканал допустил распространение среди несовершеннолетних клипа турецкого исполнителя Mabel Matiz на его песню Karakol. В видео показаны автор и еще один молодой человек. Судя по кадрам, они влюблены и страдают из-за того, что это чувство запретно. Mabel Matiz в песне сравнивает свое сердце с арестантом и поет, что «не назвал им его имя».

    Канал «Восток ТВ», как сообщается на сайте, вещает на аудиторию в 50 млн человек. «Культурная самобытность, сохраненная вопреки всем историческим перипетиям, и в XXI веке будет определять духовную сущность восточных народов в объединённом потоке мирового интеллектуального развития», — сказано в разделе «О нас».

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    Комментарии 7

    Гость04 Апр 2024 в 16:33
    В мусульманской Турции можно, а в скрепоносной России нельзя. Дожили, однако!
    +1−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:32
    и это вся ответочка Турции?
    серьёзно
    +0−1
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