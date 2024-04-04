В Москве суд оштрафовал восточный канал за турецкий клип о любви двух джентльменов

Пропаганду нетрадиционных отношений нашел Таганский суд Москвы в видеоконтенте телеканала «Восток ТВ». Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на миллион рублей.
Как рассказали «Фонтанке» 4 апреля в пресс-службе Таганского суда, телеканал допустил распространение среди несовершеннолетних клипа турецкого исполнителя Mabel Matiz на его песню Karakol. В видео показаны автор и еще один молодой человек. Судя по кадрам, они влюблены и страдают из-за того, что это чувство запретно. Mabel Matiz в песне сравнивает свое сердце с арестантом и поет, что «не назвал им его имя».
Канал «Восток ТВ», как сообщается на сайте, вещает на аудиторию в