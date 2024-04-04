Трал уронил автокран в Лаголово. Перекрыт съезд с трассы «Нарва»

Дорожная авария перекрыла съезд с федеральной трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти днем 4 апреля. Там прилег на бок тягач с автокраном.
Около 13:20 при движении по съезду с 31-го километра трассы А-180 «Нарва» в Лаголово водитель грузовика, перевозившего автокран, не справился с управлением, и груз опрокинулся с платформы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места ДТП видно, что кран свалился в кювет, съехал с дороги и прицеп грузовика.
Пострадавших в аварии нет. А вот движение по съезду перекрыто. Проезд в Лаголово осуществляется через съезд на Ленинградской улице. В настоящее время на место вызвали спецтехнику, чтобы поднять грузовик.