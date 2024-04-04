Пенсионер попытался прорваться на прием к президенту в Москве с игрушечным автоматом, но уехал в психбольницу

В Москве у здания администрации президента задержали пенсионера с игрушечным автоматом. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МВД в четверг, 4 апреля.

Инцидент произошел накануне утром. Неизвестного с огнестрельным оружием на плече заметили по камерам видеонаблюдения сотрудники Федеральной службы охраны. Он успел зайти в тамбур здания, но после был заблокирован.