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    Пенсионер попытался прорваться на прием к президенту в Москве с игрушечным автоматом, но уехал в психбольницу

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    25 комментариев

    В Москве у здания администрации президента задержали пенсионера с игрушечным автоматом. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МВД в четверг, 4 апреля.

    Инцидент произошел накануне утром. Неизвестного с огнестрельным оружием на плече заметили по камерам видеонаблюдения сотрудники Федеральной службы охраны. Он успел зайти в тамбур здания, но после был заблокирован.

    Прибывшие правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. «В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова», — говорится в сообщении. Мужчина пояснил, что 15 лет добивается встречи с российским лидером для обсуждения личных вопросов, но зачем взял оружие — не сказал.

    В результате задержанного увезли в психбольницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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    Комментарии 25

    Гость04 Апр 2024 в 16:37
    хотел спросить видимо как жить на мизерную пенсию и оплачивать такое жкх
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 15:52
    Думал с оружием пропустят:))
    +0−0
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