Пенсионер попытался прорваться на прием к президенту в Москве с игрушечным автоматом, но уехал в психбольницу

В Москве у здания администрации президента задержали пенсионера с игрушечным автоматом. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МВД в четверг, 4 апреля.
Инцидент произошел накануне утром. Неизвестного с огнестрельным оружием на плече заметили по камерам видеонаблюдения сотрудники Федеральной службы охраны. Он успел зайти в тамбур здания, но после был заблокирован.
Прибывшие правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. «В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова», — говорится в сообщении. Мужчина пояснил, что
В результате задержанного увезли в психбольницу. По факту произошедшего проводится проверка.