Жительницу Балашихи арестовали по обвинению в убийстве отца. Пенсионера ударили ножом и расчленили

Жительницу Балашихи арестовали по обвинению в убийстве отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 54-летняя женщина зарезала и расчленила тело 78-летнего пенсионера. Подробности 4 апреля сообщает Следственный комитет Московской области.



По данным СК, 1 апреля отец приехал навестить дочь. Во время семейных посиделок с алкоголем между ними произошла ссора. По предварительной информации, женщина ударила пенсионера ножом в грудь, расчленила труп, а затем сама сообщила о случившемся в правоохранительные органы.



Как выяснил «МК», при жизни пенсионер был очень любвеобильным и якобы часто домогался даже собственной дочери. Год назад у него умерла супруга, а два года назад у его дочери от коронавируса скончался муж, с которым она вместе прожила больше 10 лет. В день убийства, утверждает издание, мужчина снова предложил дочери непристойное. Предположительно, отказ его разозлил и он набросился на женщину с кулаками. В процессе драки ему был нанесен смертельный удар ножом. Дальше дама, которая всю жизнь проработала бухгалтером, расчленила тело отца топором. Руки, ноги и внутренние органы она выкинула в выгребную яму на своем участке, а остальные части тела якобы спрятала в холодильник. В полицию она отправилась на следующий день вместе с 28-летней дочерью.

