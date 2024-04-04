«Лучшее» место для парковки. На Энгельса дорогу трамваям перегородил брошенный на путях BMW

В начале первого часа дня на проспекте Энгельса, у пересечения с Ланским шоссе, водитель BMW с московскими номерами бросил свою машину на трамвайных путях, что проходят по центру проспекта, и ушел, сообщает читательница «Фонтанки». В результате движение трамваев оказалось заблокировано. В частности встал трамвай № 40 .

«Мы вызвали 112, но до сих пор никого нет. И водителя авто нет. Автомобиль чистый, будто только с мойки, тонированный, выглядит совершенно неуместно. Мы на всякий случай пересели в конец салона, поскольку автомобиль подозрительный какой-то», — рассказала очевидица.

К 12:55 на место приехали сотрудники ДПС. После этого, говорит читательница, пассажирам рассказали забавные подробности. Со слов вагоновожатой, нашли хозяина BMW: он ехал на свадьбу, но машина сломалась по дороге, и тот просто бросил ее на путях, отправившись на торжество своим ходом.