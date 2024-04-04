«Лучшее» место для парковки. На Энгельса дорогу трамваям перегородил брошенный на путях BMW

На севере Петербурга днем 4 апреля движение трамваев остановило неожиданное препятствие. Прямо посередине крупного проспекта кто-то оставил автомобиль на путях.
В начале первого часа дня на проспекте Энгельса, у пересечения с Ланским шоссе, водитель BMW с московскими номерами бросил свою машину на трамвайных путях, что проходят по центру проспекта, и ушел, сообщает читательница «Фонтанки». В результате движение трамваев оказалось заблокировано. В частности встал трамвай
«Мы вызвали 112, но до сих пор никого нет. И водителя авто нет. Автомобиль чистый, будто только с мойки, тонированный, выглядит совершенно неуместно. Мы на всякий случай пересели в конец салона, поскольку автомобиль подозрительный какой-то», — рассказала очевидица.
К 12:55 на место приехали сотрудники ДПС. После этого, говорит читательница, пассажирам рассказали забавные подробности. Со слов вагоновожатой, нашли хозяина BMW: он ехал на свадьбу, но машина сломалась по дороге, и тот просто бросил ее на путях, отправившись на торжество своим ходом.
В пресс-службе ГУП СПб «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что движению трамваев на проспекте Энгельса мешает неисправный автомобиль на путях. На месте ждут эвакуатор. Трамваи, следующие по этому участку, временно отвели на другие трассы:
По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Энгельса в районе перекрестка с Ланским шоссе затруднено движение со стороны Светлановской площади в направлении Сердобольской улицы.
По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит
Обновление:
В 13:35 очевидица сообщила, что машину наконец-то увез эвакуатор. Движение трамваев возобновлено.