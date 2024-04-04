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    Самарские таможенники не пропустили через границу крокодила, спрятанного за соленьями

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    6 комментариев

    В пункте пропуска в Орске сотрудники Самарской таможни не дали контрабандисту вывезти в Казахстан живого крокодила. Рептилию обнаружили за банками с соленьями.

    Как сообщили в пресс-службе ФТС России 4 апреля, неожиданного гостя на границе обнаружили во время осмотра грузовика. «За банками с соленьями и другими личными вещами водителя заметили деревянный ящик. Внутри оказался двухметровый крокодил», — добавили в соцсетях службы.

    ФТС России

    За рулем грузовика находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного по кличке Бакс, однако имелся заполненный с ошибками ветеринарный паспорт.

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    В настоящее время проводится проверка. Владельца рептилии могут привлечь к административной ответственности. Что касается крокодила, то его передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

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    Комментарии 6

    26078660104 Апр 2024 в 13:57
    Нарушение прав человека !!! Кошек с попугаями можно, крокодил чем хуже?
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:53
    Бомба в иконах, крокодил в соленьях, что дальше? Трансвеститы в картошке? Пуховики в бетоне?
    +0−0
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