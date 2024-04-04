Самарские таможенники не пропустили через границу крокодила, спрятанного за соленьями

В пункте пропуска в Орске сотрудники Самарской таможни не дали контрабандисту вывезти в Казахстан живого крокодила. Рептилию обнаружили за банками с соленьями.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России 4 апреля, неожиданного гостя на границе обнаружили во время осмотра грузовика. «За банками с соленьями и другими личными вещами водителя заметили деревянный ящик. Внутри оказался двухметровый крокодил», — добавили в соцсетях службы.