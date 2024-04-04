Глава села в Алтайском крае, чтобы привлечь внимание районных властей, проплыл по луже. Все не зря

Затопленное талой водой село в Алтайском крае тонуло без должного внимания со стороны районных властей, считает его глава. Чтобы о Солнечном узнали по всей стране, он поплыл.

Видео было опубликовано еще несколько дней назад, но разошлось по СМИ 4 апреля. В ролике запечатлен глава Солнечного Алексей Дуров. Он делает несколько гребков кролем прям посреди улицы, по бокам которой дотаивает снег.

«Власть поставила две единицы техники, делает видимость, что мы боремся со стихией. Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется. Абсолютно бессмысленно», — рассказал он на камеру уже одетый.

