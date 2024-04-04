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    Глава села в Алтайском крае, чтобы привлечь внимание районных властей, проплыл по луже. Все не зря

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    17 комментариев

    Затопленное талой водой село в Алтайском крае тонуло без должного внимания со стороны районных властей, считает его глава. Чтобы о Солнечном узнали по всей стране, он поплыл.

    Видео было опубликовано еще несколько дней назад, но разошлось по СМИ 4 апреля. В ролике запечатлен глава Солнечного Алексей Дуров. Он делает несколько гребков кролем прям посреди улицы, по бокам которой дотаивает снег.

    «Власть поставила две единицы техники, делает видимость, что мы боремся со стихией. Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется. Абсолютно бессмысленно», — рассказал он на камеру уже одетый.

    До самого Алексея Григорьевича дозвониться «Фонтанка» не успела — его рабочий день по местному времени уже закончен. Однако секретарь, после удивления тем, что новость дошла до Петербурга, отметила, что плавал ее начальник не зря — на село обратили внимание и ситуация стала намного лучше. Собеседница также добавила, что господин Дуров закаленный человек и занимается зимним плаванием.

    Талая вода затопила несколько сел в Алтайском крае. На утро 4 апреля затопленными оставались 816 участков и 139 домов.

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    Комментарии 17

    Гость04 Апр 2024 в 13:46
    Закалённый? Сельчан нужно было организовывать на вывоз снега. Прекрасно знает, что Ньювасюки никогда не станут столицей, где живёт действительно закалённый!!! Глава плавает в луже. Позорище.
    +0−1
    Гость04 Апр 2024 в 13:30
    Почему глава населенного пункта, в 3500 км от эсвэо, в маскировочной милитари одежде?
    +0−1
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