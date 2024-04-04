E1: в Свердловской области многодетного отца арестовали по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерями

В Свердловской области многодетного отца арестовали по обвинению в сексуальном насилии над малолетними детьми. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, пишет 4 апреля E1.RU со ссылкой на Богдановичский городской суд.



В семье 34-летнего мужчины воспитываются восемь детей. Источники портала утверждают, что в течение девяти лет отец якобы подвергал насилию трех дочерей, начиная с возраста, когда каждой исполнялось девять лет. Одна из девочек, поступив в колледж и переехав, решилась рассказать о том, что происходило дома. «Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, Романа задержали и он написал явку с повинной», — говорит собеседник портала. Соседи характеризуют подозреваемого мужчину как спокойного и уравновешенного человека, а о семье в целом отзываются как о благополучной.

