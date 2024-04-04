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    E1: в Свердловской области многодетного отца арестовали по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерями

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    21 комментарий

    В Свердловской области многодетного отца арестовали по обвинению в сексуальном насилии над малолетними детьми. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, пишет 4 апреля E1.RU со ссылкой на Богдановичский городской суд.

    В семье 34-летнего мужчины воспитываются восемь детей. Источники портала утверждают, что в течение девяти лет отец якобы подвергал насилию трех дочерей, начиная с возраста, когда каждой исполнялось девять лет. Одна из девочек, поступив в колледж и переехав, решилась рассказать о том, что происходило дома. «Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, Романа задержали и он написал явку с повинной», — говорит собеседник портала. Соседи характеризуют подозреваемого мужчину как спокойного и уравновешенного человека, а о семье в целом отзываются как о благополучной.

    Жена подозреваемого отказалась общаться с журналистами. Местная жительница рассказала E1, что женщина не верит в обвинения и переживает, как будет жить с детьми без поддержки мужа. Уголовное дело пока не комментируют в Следственном комитете региона.

    В 2019 году в этой же семье во время пожара в квартире погибли четверо маленьких сыновей: шести месяцев, двух, трех и шести лет. В тот день родители уехали на соревнования с одним из детей. Малыши остались под присмотром старшей сестры, которая смогла спастись. После трагедии в семье появились еще четыре ребенка.

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    Комментарии 21

    Гость04 Апр 2024 в 13:56
    Как интересно... В полицию, значица, не пошла, а вот друзьям рассказала, как ее дома тогойт. Что-то не вяжется
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:52
    Суровые уральские мужики.
    +0−0
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