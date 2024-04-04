Меняющийся город: фотовыставка «Фонтанки» представит новые доминанты Петербурга в историческом контексте

Ландшафт Петербурга постоянно меняется, и сегодня мы видим его не таким, как 100, 200 и 300 лет назад. Новые архитектурные доминаты становятся частью городского ландшафта – и это находит отражение в фотографии.

В рамках проекта «(От)личный Петербург» городской портал «Фонтанка.ру» представляет вашему вниманию выставку «Меняющийся город. Новые доминанты», которая откроется 10 апреля в Каминном зале Михайловского театра. В экспозиции представлены работы петербургского фотографа и видеооператора Сергея Богомяко.

Основная идея выставки – показать, как изменилась архитектурная ткань города, как преображается Петербург и как современные здания становятся частью исторического ландшафта. В центре внимания – ключевые доминанты, которые притягивают к себе взгляд и становятся визитными карточками Северной столицы. Изначально ритм задавали Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, а спустя сто лет появились новые архитектурные «солисты»: мост Петра Великого, Витебский вокзал и другие заметные сооружения. В XXI веке архитектура Петербурга, как и любого другого мегаполиса, продолжает меняться. О том, что принесла новая эпоха, рассказывают фотографии выставки «Меняющийся город. Новые доминанты».

Автор снимков – Сергей Богомяко. Он много лет сотрудничает с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, Эрмитажем, Комитетом по внешним связям города. Большое место в его творчестве занимает архитектурная и travel-фотография — в том числе любимого города.



Фотовыставка — часть проекта «(От)личный Петербург», нового туристического гида по Северной столице. Вместе с читателями «Фонтанки» и посетителями выставки мы открываем новые грани города и вид на него с неожиданного ракурса.

