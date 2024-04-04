Гражданина Израиля, который служил в ЦАХАЛ, задержали и выслали из России за попытки вступить в ВСУ

Гражданина Израиля задержали в Краснодарском крае и отправили за пределы России за намерение вступить в украинскую армию. Мужчина 1960 года рождения, ранее был военнослужащим ЦАХАЛ, сообщает 4 апреля пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.



В пресс-службе уточнили, что мужчина негативно относится к проведению специальной военной операции и хотел вступить в украинские вооруженные формирования, чтобы участвовать в боевых действиях против России.



«Он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в их состав», — говорится в сообщении ФСБ.

