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    Гражданина Израиля, который служил в ЦАХАЛ, задержали и выслали из России за попытки вступить в ВСУ

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    9 комментариев

    Гражданина Израиля задержали в Краснодарском крае и отправили за пределы России за намерение вступить в украинскую армию. Мужчина 1960 года рождения, ранее был военнослужащим ЦАХАЛ, сообщает 4 апреля пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

    В пресс-службе уточнили, что мужчина негативно относится к проведению специальной военной операции и хотел вступить в украинские вооруженные формирования, чтобы участвовать в боевых действиях против России.

    «Он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в их состав», — говорится в сообщении ФСБ.

    Гражданину Израиля объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые подпадают под ч. 2 ст. 205.5 УК («участие в деятельности террористической организации»). Мужчину заставили выехать за пределы России и закрыли въезд в страну.

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    Комментарии 9

    28027835904 Апр 2024 в 12:44
    63 года человеку, ну какая армия..
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 12:22
    выслали из страны что бы ему было проще вступить куда он хотел?
    как-то странно
    +6−1
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