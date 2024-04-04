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    Грузовик сбил школьницу под Колтушами. Она шла мимо перехода

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    10 комментариев

    Решение перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода привело в больницу десятиклассницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 апреля.

    Авария произошла накануне на 25-м километре дороги Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова около четырёх часов дня. По предварительным данным, 17-летняя школьница, переходившая дорогу в непредусмотренном для этого месте, попала под колёса автомобиля «Газель Next», ехавшего от Мяглово в сторону Колтушей.

    Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что она живёт в Колтушах. Водитель — 56-летний житель Гатчинского района.

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    Комментарии 10

    Гость04 Апр 2024 в 10:18
    пос.Свердлова - это вообще ни разу не Колтуши.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 10:16
    "Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом."
    +0−0
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