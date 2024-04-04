Грузовик сбил школьницу под Колтушами. Она шла мимо перехода

Решение перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода привело в больницу десятиклассницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 апреля.

Авария произошла накануне на 25-м километре дороги Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова около четырёх часов дня. По предварительным данным, 17-летняя школьница, переходившая дорогу в непредусмотренном для этого месте, попала под колёса автомобиля «Газель Next», ехавшего от Мяглово в сторону Колтушей.

Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что она живёт в Колтушах. Водитель — 56-летний житель Гатчинского района.