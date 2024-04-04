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    Погода в Петербурге временно стабилизировалась

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    16 комментариев

    Около ноля градусов и низкая вероятность осадков записаны в прогнозе синоптиков для Петербурга на 4 апреля. Возможно, даже покажется солнце.

    По данным Гидрометцентра, местами температура перейдет нулевой рубеж до единицы с положительным значением. Ветер ожидается умеренным, вероятность осадков невелика.

    Ночью снова минус, до 7 градусов мороза, но тоже без осадков. А вот во второй половине дня пятницы ожидается мокрый снег и до +2.

    Скорей всего, активно все таять начнет в субботу — положительная температура ожидается круглосуточно.

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    Комментарии 16

    Гость04 Апр 2024 в 10:23
    Стабильность!
    +1−0
    Гость04 Апр 2024 в 10:16
    Виновен только
    Байден во всем !
    +1−0
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