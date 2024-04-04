Погода в Петербурге временно стабилизировалась

Около ноля градусов и низкая вероятность осадков записаны в прогнозе синоптиков для Петербурга на 4 апреля. Возможно, даже покажется солнце.

По данным Гидрометцентра, местами температура перейдет нулевой рубеж до единицы с положительным значением. Ветер ожидается умеренным, вероятность осадков невелика.

Ночью снова минус, до 7 градусов мороза, но тоже без осадков. А вот во второй половине дня пятницы ожидается мокрый снег и до +2.

Скорей всего, активно все таять начнет в субботу — положительная температура ожидается круглосуточно.