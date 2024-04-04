    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    758мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Пятеро силовиков погибли в Иране в результате нападения террористов, есть заложник

    2709
    25 комментариев

    Так называемая «Армия справедливости» совершила атаку на полицейские участки и военные базы в Иране. К утру 4 апреля известно о гибели минимум пятерых силовиков.

    Агентство IRNA сообщает, что ликвидированы пятеро боевиков. Нападения произошли в Раске и Чабахаре, на юго-востоке. «Ситуация находится под контролем», — заявил замглавы региона Алирез Мархамати.

    При этом агентство отмечает, что столкновения продолжаются в городах Сарбаз, Раск и Чабахар, но «террористы полностью окружены силами безопасности». Известно об одном заложнике из числа мирных жителей.

    По некоторым данным, террористы были связаны с базирующейся в Пакистане террористической группировкой «Джейш аль-Адль» (Армия справедливости. — Прим.ред). За последние месяцы группировка брала на себя ответственность за декабрьское нападение на полицейский участок в Раске, тогда погибли по меньшей мере 11 сотрудников. 10 января в результате очередного нападения группы на полицейский участок в том же городе погиб 1 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 25

    Гость04 Апр 2024 в 09:39
    силовики оказались слабаками
    +0−2
    Гость04 Апр 2024 в 09:38
    те и другие - одна шайка-лейка
    +0−2
    Гость04 Апр 2024 в 09:34
    Какие-то слабовики!
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close