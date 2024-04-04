Пятеро силовиков погибли в Иране в результате нападения террористов, есть заложник

Так называемая «Армия справедливости» совершила атаку на полицейские участки и военные базы в Иране. К утру 4 апреля известно о гибели минимум пятерых силовиков.

Агентство IRNA сообщает, что ликвидированы пятеро боевиков. Нападения произошли в Раске и Чабахаре, на юго-востоке. «Ситуация находится под контролем», — заявил замглавы региона Алирез Мархамати.

При этом агентство отмечает, что столкновения продолжаются в городах Сарбаз, Раск и Чабахар, но «террористы полностью окружены силами безопасности». Известно об одном заложнике из числа мирных жителей.