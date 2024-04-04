В Зимбабве засуха доросла до режима национального бедствия. Причина в «мальчишке»

Власти Зимбабве объявили в стране режим национального бедствия из-за засухи. Чтобы смягчить удар, нужно минимум 2 миллиарда долларов.
О бедствии говорится в сообщении президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в соцсетях 4 апреля. Он отметил, что в стране тяжелая ситуация с продовольствием, но власти постараются сделать так, чтобы никто не умер от голода. С нехваткой еды могут столкнуться больше двух миллионов человек.
Засуха вызвана явлением под названием «Эль Ниньо», «мальчик» в переводе с испанского. Оно возникает, когда нагревается поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана и такое «пятно» смещается к востоку. Противоположная фаза называется «Ла Нинья», то есть «девочка».
Явление оказывает влияние на весь климат Земли. «Мальчишка» снова набрал сил осенью 2023 года. ООН приводила данные, согласно которым в январе и феврале 2024 года количество осадков было самым низким за последние 40 лет.