В Зимбабве засуха доросла до режима национального бедствия. Причина в «мальчишке»

Власти Зимбабве объявили в стране режим национального бедствия из-за засухи. Чтобы смягчить удар, нужно минимум 2 миллиарда долларов.

О бедствии говорится в сообщении президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в соцсетях 4 апреля. Он отметил, что в стране тяжелая ситуация с продовольствием, но власти постараются сделать так, чтобы никто не умер от голода. С нехваткой еды могут столкнуться больше двух миллионов человек.

Засуха вызвана явлением под названием «Эль Ниньо», «мальчик» в переводе с испанского. Оно возникает, когда нагревается поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана и такое «пятно» смещается к востоку. Противоположная фаза называется «Ла Нинья», то есть «девочка».