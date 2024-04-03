Явление Педро. Как 18-летний бразилец помог «Зениту» обыграть «Спартак»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС Поделиться Поделиться





Волевой победой «Зенита» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербуржцы забыли выйти на поле в первом тайме и как во втором всех спас 18-летний бразилец.



Волей случая «Зениту» выпало сыграть в этом сезоне со «Спартаком» четыре раза. В чемпионате России петербуржцы один раз победили (3:1) и один раз сыграли с красно-белыми вничью (0:0). Теперь противостояние перешло в Кубок России, где командам в полуфинале Пути РПЛ также предстояло сыграть два матча. Первый состоялся в Москве и закончился волевой победой «Зенита».



Божественные связи За три дня до матча руководство «Спартака» в лице председателя совета директоров Александра Матыцына и гендиректора Олега Малышева посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм находится примерно в километре от стадиона «Спартака». Всё это удивительном образом рифмовалось с недавним заявлением главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля о том, что стартовый состав ему подсказывает бог. В ответ на это глава правления «Зенита» Александр Медведев отметил, что он сомневается в божественных связях «Спартака». Прибил красно-белых почетный президент РФС Вячеслав Колосков, назвав «Спартак» середняком чемпионата России. Вот они крупицы мудрости.



Выбор Семака Семак, кстати, выпустил на поле с первых минут любопытный состав: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Вильмар Барриос, Александр Коваленко, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Педро, Иван Сергеев.

Довольно необычный выбор футболистов. Особенно выделялись три центральных защитника и первое появление 37-летнего Кержакова в старте с 3 декабря.

«Сегодня проводим ротацию, чтобы в следующих матчах игроки с определенными проблемами и усталостью были в боевой готовности», — объяснил Семак.



Акция фанатов Так как игра кубковая и Fan ID на ней не нужен, на трибуны пришли фанаты. Но в отличие от других матчей против «Спартака», всё прошло относительно спокойно. Зенитовский Вираж заранее предупредил, что оскорбительных кричалок на матче против «Спартака» не будет в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Перед встречей фанаты возложили цветы у «Крокус Сити Холла».



«Спартак» выходит вперед В первом тайме «Спартак» сыграл неожиданно здорово, чего не скажешь о петербуржцах. Команда Абаскаля создала пару неплохих моментов на старте игры, а на 12-й минуте и вовсе открыла счет. Мяч после мощного удара Умярова у ворот подобрал Бонгонда и накинул в середину штрафной. Там его Соболев сбросил на Угальде, и латиноамериканец точно пробил с полулета. Семак активно показывал судьям, что Соболев сыграл в этом эпизоде рукой. Есть ощущение, что он был прав, но апелляция главного тренера «Зенита» осталась без ответа. Так красно-белые повели в принципиальном матче.



Дальше у «Спартака» было еще несколько моментов, но к счастью для петербургской команды реализовать они их не смогли. Казалось, что вместе с фанатами какую-то свою акцию молчания проводят футболисты «Зенита». Лишь ближе к перерыву действия сине-бело-голубых стали напоминать футбол. На 42-й минуте Педро разобрался с группой соперников у входа в штрафную и здорово пробил низом с правой ноги. Мяч уткнулся в основание штанги. Как показали дальнейшие события, 18-летний бразилец лишь разминался.

Перед самым концом первого тайма Угальде вдруг дал затрещину Алипу. Защитник «Зенита» погнался за спартаковцем. После первого же толчка Угальде упал, но судьи не поверили костариканцу. По желтой карточке выписали обеим.



Педро решает В перерыве пошли в ход козыри — Нино заменил Алипа, а Вендел вышел вместо Коваленко. Заметно преобразилась и игра. Сравнять удалось почти сразу. Передача с правого края атаки оказалась проблемой для вратаря «Спартака» Александра Селихова. Голкипер выскочил к линии вратарской, но столкнулся с Сергеевым и не смог зафиксировать мяч. Вендел с периметра штрафной отдал диагональный пас к дальнему углу вратарской, где мяч подхватил Педро и пробил точно под штангу.



На 65-й минуте Педро забил еще более эффектный гол. Юный бразилец в быстрой контратаке пересек границу штрафной «Спартака» и из-под Зобнина технично закрутил мяч в дальний верхний угол.



Шанс увеличить преимущество был и у Сергеева, но россиянин, обыграв Селихова, попал в штангу. «Спартак» мог спасти игру. На 87-й минуте Срджан Бабич пробил головой после навеса Хесуса Медины с углового, но не смог направить мяч под штангу. А уже в добавленное время Данил Пруцев неплохо пробивал в ближний верхний угол из-за пределов штрафной, но Кержаков в броске отвел угрозу от ворот «Зенита». В этой игре высшие силы точно были не на стороне «Спартака». А «Зениту» хватило для победы двух голов Педро. Итог — волевая победа петербургской команды со счетом 2:1. Впереди ответная игра на «Газпром Арене».

Что говорили после матча Главный тренер «Спартака» ожидаемо ругался.

«Недонастрой во втором тайме? Если тебе безразличен футбол, ты не побежишь. Если есть страсть, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться. Если у тебя этого нет — вон из футбола. А что мы можем с этим сделать? Укол игрокам? В футболе побеждают за счет работы, желания и техники. Вы всё видели сами», — сокрушался Абаскаль.



Сергей Семак не стал перехваливать Педро, хотя и признал, что талант у 18-летнего мастера мяча есть.



«Педро пора обживаться. Адаптация ещё идёт. Качества у него хорошие есть, это только его первые шаги во взрослом футболе. Ему надо набирать кондиции. Его качества всем видны. Надеемся, что он и сейчас, и в будущем поможет нашей команде», — отметил главный тренер «Зенита».

Зато Александр Медведев не стал скрывать эмоций.

«Педро — супер!» — емко, но как всегда ярко прокомментировал председатель правления «Зенита».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

